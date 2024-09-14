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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi mesajı! "Hesabını mutlaka soracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi mesajı! "Hesabını mutlaka soracağız"

14.09.2024 15:38
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Denis Becirov ile bir araya geldi. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için de "evladımızın hesabını adalet önünde mutlaka soracağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi mesajı! "Hesabını mutlaka soracağız"

"Türkiye olarak Bosna Hersek’in yanında olduk, olmaya devam edeceğiz" diyen Erdoğan, Bosna Hersek'te yaşanacak herhangi bir menfi gelişmenin tüm Balkanlar’ı etkileyeceği gerçeğini unutmamak gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te 6 Ekim’de yapılacak yerel seçimlerin huzur içinde tamamlanmasını temenni ettiğini de söyledi.

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"11 TEMMUZ'U SREBRENİTSA ANMA GÜNÜ İLAN ETTİK"

"Görüşmemizde ikili ilşkileri derinleştirmeyi ele aldık. Ticaret hacmimizin 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz" diyen Erdoğan ayrıca toplantıda FETÖ ile ortak mücadele üzerinde durduğunu da sözlerine ekledi.

Konuşmasının devamında Srebrenitsa katliamına değinen Erdoğan, "BM Genel Kurulu'nda mayısta alınan kararla 11 Temmuz'u Srebretinsa anma günü olarak ilan ettik" dedi.

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"MUTLAKA HESABINI SORACAĞIZ"

Açıklamasının devamında Gazze'de katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi de hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Srebrenitsa soykırımının failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse Gazze'de yaşananların failleri de hesap verecektir. 41 bini aşkın Gazzeli kardeşimizle birlikte İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka soracağız."Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bosna Hersek İsrail cumhurbaşkanı erdoğan
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