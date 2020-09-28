Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek, Ermenistan'a tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu’nda konuştu. "Ermenistan işgal ettiği yerlerden çekilmeli. Bölgede Dağlık Karabağ'ın işgaliyle başlayan krize artık bir son verilmelidir." diyen Erdoğan, 'Artık hesap vakti geldi' diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Minsk Üçlüsü" denilen, ABD-Rusya-Fransa bu güne kadar yaklaşık 30 yıldır bu sorunu çözmemişlerdir. Adeta bu sorunu çözmemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Şimdi ise akıl veriyorlar. Zaman zaman ise tehdit ediyorlar." diye konuştu ve "Bunu söyleyenler Suriye kuzeyini parselleyen, orada üstleri kuranlardır. Bunu söyleyenler Koalisyon Güçleri ile Suriye'de cirit atanlardır. Şu mantığa, şu akla bakın!" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

ERMENİSTAN'IN SALDIRILARI

Sözlerimin hemen başında dün Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı bir kez daha kınıyorum.

Ermenistan işgal ettiği yerlerden çekilmeli. Bölgede Dağlık Karabağ'ın işgaliyle başlayan krize artık bir son verilmelidir.