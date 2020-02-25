Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

PUTİN İLE 'İDLİB' GÖRÜŞMESİ

Şu anda Türkiye-Rusya arasında İdlib ve Libya'da yaşanan bir süreç var. İdlib'i bir defa süratle çözmemiz gerekiyor. Libya ayağında da malum Hafter denilen gayrimeşru bir kişilik var. Maalesef Rusya'nın da orada 2500 kişilik bir kuvveti var. Bunun dışında Hafter'e başka yerlerden değişik destekler var. Bütün bunların değerlendirmesini Türkiye olarak biz Rusya ile yürütüyoruz.

Rusya rejime en üst düzeyden destek veriyor. Hava kuvvetleri destek veriyor. Her ne kadar inkar etselerde tespitlerimiz var. Bütün tacizler, sınırımıza olan yüklenmeleri neyle açıklayacağız. Bunlara eli bağlı mı duracağız. 4 milyon Suriyeli şu an bizim ülkemizde. Avrupa'nın hiç vicdani bir yardımı, desteği yok. Bunları ben sayın Putin ile paylaştım.

'PUTİN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEĞİZ'

Heyet yarın ülkemize gelecek. Bu hafta sonu yapılan görüşmelerle ilgili ise Macron, Merkel ve Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. 5 Mart'ta en kötü ihtimalle Putin ile bir görüşmemiz olacak yüz yüze.