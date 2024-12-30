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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ile 'Suriye' teması: İsrail'in yeni süreci baltalaması engellenmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ile 'Suriye' teması: İsrail'in yeni süreci baltalaması engellenmeli

30.12.2024 14:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ile 'Suriye' teması: İsrail'in yeni süreci baltalaması engellenmeli

Liderlerin görüşmesinde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, Suriye ve Filistin’deki son durum, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, farklı etnik ve dini grupların yan yana sulh içinde yaşadığı bir Suriye’nin tesisi ile ülkede birliğin sağlanmasının önemini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki Kürtlerin temsilcisi ve muhatap olarak görülmesini kabul edemeyeceğini, DEAŞ’ın da bölgedeki karışıklıktan istifade etmesinin önüne geçilmesi ve İsrail’in mevcut durumu istismar ederek Suriye’deki yeni süreci baltalamasının engellenmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’de devam eden katliamın bir an evvel sona ermesi için gayret göstermeyi sürdüreceğini söyledi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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