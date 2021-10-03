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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu

03.10.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek, Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmede, MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve MHP camiasına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada yaralananlara da şifa temennisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan MHP
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