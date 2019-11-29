Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a canlı yayında uyarı!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe’de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni’nde konuştu.

"2023'ÜN SONUNA KADAR DEDİĞİNDE OLMAZ"

Erdoğan konuşmasında "Arnavutluk'ta deprem oldu. Arnavutluk'a, inşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ olarak en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak ve 500 konutu Türk kardeşleri olarak inşa etmiş olacağız" dedi ve konuşmasının sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a "Ne zaman ilk etabı bitireceğiz" diye sordu. Bakan Kurum "2023'ün sonuna kadar" diye yanıt verince Erdoğan "2023'ün sonuna kadar dediğinde olmaz! Bunu yazılı kayda almanız lazım. Ben yazılısını göreceğim" diye uyardı.



