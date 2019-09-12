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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'a görev

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2019 07:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanının tüm iletişimini ve koordinasyonunu sağlaması için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı seçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'a görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Erdoğan, 30 büyükşehir belediyesinin katılacağı ortak Whatsapp grubunu kurma koordinasyon görevini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Balıkesir’de tüm şehir adına birlik ve beraberlik adına yürüttüğü çalışmaların yankılarını duyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanının hizmet noktasında daha verimli olması için kurulacak ortak Whatsapp grubunun grup liderliğini Yücel Yılmaz’ın yapmasını istediği belirtildi. Cumhurbaşkanı’nın da yer alacağı grubun oluşturulması için Yücel Yılmaz ve ekibi çalışmalarla başladığı kaydedildi.

(İHA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yücel Yılmaz Balıkesir Büyükşehir

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