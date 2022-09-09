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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkanlar turuna ilişkin paylaşım

09.09.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamlayarak yurda döndüğünü belirterek, "Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkanlar turuna ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamladığını aktardı.

Paylaşımda, Balkan turu temaslarından kesitlerin yer aldığı video ile Türkiye ve üç Balkan ülkesinin bayraklarına da yer veren Erdoğan, "Geçmişte kader birliği yaptığımız, ortak tarihi ve coğrafyayı paylaştığımız, beşeri ve kültürel bağlarımızın olduğu Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.


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Recep Tayyip Erdoğan Balkanlar

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