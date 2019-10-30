Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile toplantıda konuştu.

'BU KUTLU YOLCULUKTA YOLDAN ÇIKANLAR KERAMETİ KENDİNDE GÖRENLER OLMUŞTUR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İnşallah bizim davamız kıyamete kadar ayakta kalacaktır. Şu anda birlikte olduğumuz il başkanlarımızı aktif bir görevleri olsun olmasın, AK Parti davasının ebedi birer temsilcisi olarak görüyorum. Elbette bu kutlu yolculukta yoldan çıkanlar, kerameti kendinde görenler olmuştur. Biz kimin nereye gittiğine değil, kendi istikametimize bakacağız.

YENİ SİSTEM AÇIKLAMASI



Yeni yönetim sisteminde başarı çıtasını yüzde 50'nin üzerine çıkardık. Bu değişim için kimse bizi zorlamadı. Eğer tek derdimiz iktidarı sürdürmek olsaydı eski sistemde bunu çok daha iyi yapabilirdik. Ama biz gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşünerek hareket ettik. AK Parti'yi diğer partilerden ayıran en önemli özellik işte budur.

Önümüzdeki yıl sonuna doğru yapacağımız büyük kongrede milletimizin işaret ettiği şekilde kendimizi yenileyecek, enerjimizi tazeleyeceğiz.