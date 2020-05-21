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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışında önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 12:25 | Son Güncelleme

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışında ilk konuşmayı yapan Sağlık Bakanı Koca, "Kovid-19 salgını ile mücadele zamanında bu yatırımların ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Türkiye dünyaya sağlık hizmeti sunmaya taliptir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahreettin Koca ve beraberindekiler, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışına katıldı.

Açılışta kürsüye gelen Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Bu tesisler içinde şehir hastaneleri modern donanımları bakımından önemli bir yer tutmaktadır. Başakşehir hastanesi ile birlikte 11’nci şehir hastanemizi hizmete alıyoruz.

Kovid-19 salgını ile mücadele zamanında bu yatırımların ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Hastalık hastanelerimizde yoğunluk olmadan kontrol altına alınmıştır.

Sağlık altyapımız nedeniyle yoğun bakım sıkıntısı çekmedik.

Kaliteli sağlık hizmetleri ile ülkemizi uluslararası sağlık bakımında önemli bir konuma getirecektir. Sağlık turizminde önde olan her ülkeden hemen hemen daha iyi bir altyapıya sahibiz. Türkiye dünyaya sağlık hizmeti sunmaya taliptir.

Bugüne kadar doktorundan hasta bakıcısına kadar zorluklara göğüs gören sağlık personelimiz bu yeni mekanlara yeni bir ruh verecektir. Bu düzeyde fedakar sağlık personeline dünyada pek az ülke sahiptir.

Her geçen gün güçlenen sağlık sektörümüz Türkiye’nin adını dünyaya sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır.

ERDOĞAN HASTANEDE İNCELEME YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11.45 sıralarında helikopterle Huber Köşkü'nden ayrılarak bugün saat 13.00'da açılışı yapılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopteri hastanenin çatısında bulunan piste iniş yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerle birlikte hastanede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgililerden bilgi aldı.

Ayrıntılar gelecek...

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