Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahreettin Koca ve beraberindekiler, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışına katıldı.

Açılışta kürsüye gelen Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Bu tesisler içinde şehir hastaneleri modern donanımları bakımından önemli bir yer tutmaktadır. Başakşehir hastanesi ile birlikte 11’nci şehir hastanemizi hizmete alıyoruz.

Kovid-19 salgını ile mücadele zamanında bu yatırımların ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Hastalık hastanelerimizde yoğunluk olmadan kontrol altına alınmıştır.

Sağlık altyapımız nedeniyle yoğun bakım sıkıntısı çekmedik.

Kaliteli sağlık hizmetleri ile ülkemizi uluslararası sağlık bakımında önemli bir konuma getirecektir. Sağlık turizminde önde olan her ülkeden hemen hemen daha iyi bir altyapıya sahibiz. Türkiye dünyaya sağlık hizmeti sunmaya taliptir.

Bugüne kadar doktorundan hasta bakıcısına kadar zorluklara göğüs gören sağlık personelimiz bu yeni mekanlara yeni bir ruh verecektir. Bu düzeyde fedakar sağlık personeline dünyada pek az ülke sahiptir.