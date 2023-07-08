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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayburt'ta önemli açıklamalar

08.07.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programı dahilinde açılışlara katılmak için Bayburt'a ziyarette bulundu. Erdoğan, kent meydanında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayburt'ta önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta toplu açılış töreninde konuşuyor.

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Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Cumhur İttifakı olarak teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha aşkla selamlıyorum. Bayburtlu kardeşlerime buradan selamlarımı gönderiyorum. Adam tanımada Baybutlunun emsali bulunmaz.

Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Hiç endişe etmeyin, Bayburt sadece bize değil geleceğimize de sahip çıktı.

Bayburt gelecek seçimlerde milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Bayburt gelecek seçimlerde demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta sandıkları yine patlatıyor muyuz? Maşallah. Sizinle bu yolları çok yürürüz. 31 Mart seçimlerinde sizlerden yine rekor destek bekliyorum.

Ayrıntılar geliyor...

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Bayburt Recep Tayyip Erdoğan

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