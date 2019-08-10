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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında Fırat'ın doğusuna yapılacak olası operasyon için Ağustos ayını işaret etti. Erdoğan, yayınladığı bayram mesajında 'İnşallah bu Ağustos'ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Malazgirt Zaferi, Mercidabık Seferi, 30 Ağustos ve Kıbrıs Barış Harekatını hatırlatan Erdoğan, Ağustos ayının Türk tarihinde zaferler ayı olduğunu vurgulayarak terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

'ZAFER HALKAMIZA YENİSİNİ EKLEYECEĞİZ'

Türkiye'nin sınırları boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurulan darbe olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın da 1 Ağustos'ta başladığını belirten Erdoğan, "İnşallah bu Ağustos'ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz." dedi.

Türkiye'yi durdurmaya çalışanların hüsrana uğratılacağını söyleyen Erdoğan, "Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar nice sinsi yöntemle durdurmayı planlayanları önümüzdeki dönemde de hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı dolayısıyla uzun yola çıkacak olan sürücüleri de uyaran Erdoğan, "Yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan emniyet kemerlerinin ses getirmesini, trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Yüreklere acı salmamak, bayram sevincimize gölge düşürmemek için hep birlikte daha dikkatli, sorumlu davranalım." dedi.

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