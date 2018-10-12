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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 11:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken askerlik açıklaması geldi. Her genci komando adayı olarak gördüğünü belirten Erdoğan, 'Bedelli olarak veya başka yöntemlerle fiilen askerlik yapmadan bu süreci geride bırakanlar çok büyük kayıpta olduklarını bilmelidir' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'daki 2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin olarak dikkat çeken açıklamlarda bulunan Erdoğan 'İnşallah çok yakında Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz. Biz göklerde dalgalanan bayrağımızın destanını okuyarak bugünlere geldik. Şimdi de tüm gücümüzle çalışıyoruz' dedi.

DİKKAT ÇEKEN BEDELLİ ASKERLİK YORUMU

'Her gencimizi potansiyel birer komando adayı olarak görüyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bedelli olarak veya başka yöntemlerle askerlik yapmadan bu süreci geride bırakanlar çok büyük kayıpta olduklarını bilmelidirler. Bizim çocukluğumuzda mazeretsiz yere askerliğini yapmayanlar adeta adam yerine konmaz, adeta toplumdan dışlanırlardı. Savaş dönemlerinde asker kaçakları hainler olarak görülürdü' ifadelerini kullandı.


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bedelli askerlik Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
bilal oğlana demiş galiba
Oğlu askerlik yapamadı diye üzülüyor herhalde...
2 oğluna askerlik yaptırtmadın onlar hain o zaman
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