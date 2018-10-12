Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'daki 2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin olarak dikkat çeken açıklamlarda bulunan Erdoğan 'İnşallah çok yakında Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz. Biz göklerde dalgalanan bayrağımızın destanını okuyarak bugünlere geldik. Şimdi de tüm gücümüzle çalışıyoruz' dedi.

DİKKAT ÇEKEN BEDELLİ ASKERLİK YORUMU

'Her gencimizi potansiyel birer komando adayı olarak görüyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bedelli olarak veya başka yöntemlerle askerlik yapmadan bu süreci geride bırakanlar çok büyük kayıpta olduklarını bilmelidirler. Bizim çocukluğumuzda mazeretsiz yere askerliğini yapmayanlar adeta adam yerine konmaz, adeta toplumdan dışlanırlardı. Savaş dönemlerinde asker kaçakları hainler olarak görülürdü' ifadelerini kullandı.



