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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelerin yardım kampanyalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 14:48 | Son Güncelleme

Belediyelerin başlattığı yardım kampanyasına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm kampanyalar sadece devletimizin açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Belediyeler devlet içinde devlet olmaya kalkamaz, izinsiz kampanya açamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelerin yardım kampanyalarına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, koronavirüs önlemleriyle ilgili 'Salgın yaygınlaşırsa çok daha sıkı tedbirler kaçınılmaz hale gelebilir. Milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum" dedi. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına da değinen Erdoğan, "Belediyeler devlet içinde devlet olmaya kalkamaz, izinsiz kampanya açamaz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye'de de dün akşam itibariyle 13 bin 531'i, vefat sayısı 214'ü buldu. En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapısı ile hastalıkla mücadeleyi erken başlatmış olmamızdır.

Bu süreçte en büyük avantajımız sahip olduğumuz güçlü sağlık altyapısı ile salgını ciddiye almamızdır. Kurumlarımız uygulamaları sıkı şekilde takip ediyor. İhlaller karşısında gereğini yapıyor. Amacımız sıkıntılı dönemi en az kayıpla geride bırakılmasını temin etmektir. Tespit edilen aksaklıklar derhal yetkili mercilere bildirilerek önlem alınması sağlanmalıdır. Vatandaşlarımızı da kurallara uymaya davet etmeliyiz. Sosyal hareketliliği ne kadar azaltır sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak hastalığı o kadar çabuk kırarız. Sıkıntılı günler geçene kadar vatandaşlarımızın evden çıkmamalarını rica ediyorum. Her bir vatandaşım gönüllü karantinaya uyarsa daha sıkı tedbirlere gerek kalmaz.

'TOPLANAN PARALAR İHTİHAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK'

Şimdilik şehirler arası ulaşımı kısmen durdurduk. Sağlık, gıda, temizlik ve benzeri hizmetlerin kesintisiz şekilde sürmesini sağlıyoruz. Eğitimi uzaktan yürütmeye çalışıyoruz. Kamuda ve özelde mümkün olduğu kadar evden çalışmaya geçtik. Alınan tedbirlerden etkilenen tüm kesimlere yönelik çok ciddi destek ve erteleme paketleri açıkladık. Ayrıca Biz bize yeteriz sloganı ile bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATAN BELEDİYELERE SERT TEPKİ

Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Bunların takibi İçişleri, Valilikler, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Belediyelerimiz Valiliklerimizin izni olmadan kampanya açarsa devlet içinde devlet olmaktır. Gücü dağıtmış oluruz. Yasalarımız da buna müsaade vermiyor.

'MUHALEFETİN AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞININ DUYMASI LAZIM'

Bir çok spekülasyon yapılıyor. Devletin affedersiniz dilencilik yaptığı gibi çirkin yaklaşımlar. Devletimizin ülke genelinde yapmış olduğu yatırımlar bunlar rakamlarla ifade edilmez. Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım.

Şahsımın ve kabine üyelerimizin maaşlarından yaptığı yardımlarla başlayan kampanya iş dünyamız, hayırseverlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından sahiplenildi.

'GEREKEN UYARIYI YAPMAK ZORUNDAYIZ'

Bugün dayanışma içerisinde olmayacaksak, biz ne zaman bir ve beraber olacağız? Bu bakımdan biz tabi ki iktidar olarak gereken uyarıyı yapmak zorundayız ve bunu yapıyoruz.

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