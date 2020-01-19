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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin'deki Libya Konferansı öncesi açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin'deki Libya Konferansı öncesi açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2020 10:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de gerçekleşecek Libya Konferansı öncesinde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin'deki Libya Konferansı öncesi açıklama

Erdoğan'ın açıklamaları:

DEAŞ, El Kaide'nin Libya'da zemin kazandığını görüyoruz.

Berlin süreci için elimizden gelen çabayı gösterdik. Türkiye gerek sahada gerek diplomaside barışın anahtarı. Darbeci Hafter'in dizginlenmesinde Türkiye'nin payı var.

Bir diğer husus da İdlib'deki durumdur. Rejimin sivillere yönelik katliamları sürdürdüğünü görüyoruz. 19 İdlibli kardeşimiz şehit oldu, ülkemize göç hareketi yeniden başladı. Rejime 'dur' deme vakti gelmiştir. Zirvenin hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

SORU-CEVAP

(Hafter'in Yunanistan'a gitmesi) Yunanistan, Almanya'ya davet edilmediği için ciddi bir rahatsızlık içinde. Libya ve Türkiye arasındaki atılan imzalar, varılan anlaşma zaten Yunanistan'ı çıldırtmıştı. Bunun ardından da kiminle nasıl bir anlaşmaya gidelim ki bir rövanşist anlayış ile bunu geri alalım yaklaşımı içine girdi. Hafter'in kıymeti harbiyesi yok. Sarrac BM'de tanınan bir lider konumunda. Burada bazı formüller araştırarak tuttu Hafter'i Yunanistan'a davet etti, Hafter de pozlarla acaba Almanya'ya gitmeyişin ardından bu rövanşist anlayış nasıl bir farklı yere gider gibi bir adımla görüşmeleri yaptılar.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Berlin Libya

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