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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de iki önemli görüşme

04.02.2021 07:57 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de iki önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün iki önemli görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi Başbakanı Zühtü Arslan'ı kabul edeceği bildirildi. İki görüşme de Beştepe'de gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak saat 15.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşmenin en önemli gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den olumlu yanıt gelmişti.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Erdoğan ile Bahçeli'nin bunun yanı sıra hukuki ve ekonomik reformlar, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar ve gündemdeki diğer konuları da masaya yatırması bekleniyor.

ZÜHTÜ ARSLAN'I KABUL EDECEK

Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinin ardından ise saat 18'de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek. Görüşmenin AYM'nin Enis Berberoğlu'na ilişkin hak ihlali kararının ardından gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

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