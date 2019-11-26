Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında "İzmir'den kendisine seslendim; 'Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun? Külliye'ye kim gelmiş, ne zaman gelmiş? Benimle nerede görüşmüş?' dedim." ifadelerini kullandı.

TALAT ATİLLA YORUMU

Gazeteci Talat Atilla'yla ilgili soruya ise Erdoğan "Bir adam çıkardılar, ben o adamı hiç tanımam. Şimdi ismini duydum. Yalan yanlış plakalar uydurdu. Zavallı, Külliye'ye giren her aracın künyesinin tutulduğundan bilgisi yok. Hangi araç girerse girsin hepsinin kaydı tutulur. Girişlerinde fotoğraf çekimleri vardır. Bunların hepsi ortaya konunca da savunacak hali kalmadı. Kemal Bey'in kalmasında fayda var." dedi.

Ayrıntılar geliyor...



