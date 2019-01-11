HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bez torba açıklaması: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2019 11:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 129. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Son günlerde tartışma konusu olan 'naylon poşet' uygulamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası süresince "Milyonlarca fileyi ve bez torbayı hazırlıyoruz. inşallah bu kampanyada bunları milletimize promosyon olarak dağıtacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Cumartesi günü Kocaeli'nde pazar günü Sakarya'da aday tanıtım toplantılarımıza devam edeceğiz. Toplantılara bizzat katılacağım. İnşallah 2 hafta içerisinde aday tanıtım toplantılarımızı bitirelim istiyoruz. Artık araziye hep birlikte hakim olmamız gerekecek. Yarından itibaren arkadaşlarımız illere dağılmaya başlıyor. Bazı yerlerde erteleme olabilir. Bunlar kendilerine bildirilecek.

31 OCAK'A KADAR BİTECEK

31 Ocak'ta yapacağımız büyük aday tanıtım ve manifesto toplantımıza kadar bu süreci bitirmiş olacağız.

'BU AK PARTİLİ OLMAK DEĞİLDİR'

Aday belirleme sürecinde yaşanan her şey artık geçmişte kalmıştır. Dava adamlığı da siyasette bunu gerektirir. Aksi yönde davranan oLursa zaten bunlar hiçbir zaman AK Partili, dava adamı ve siyasetçi olamamış demektir. Benim istediğim olursa 'eyvallah', olmazsa 'yallah' derseniz bu AK Partili olmak değildir. Liyakatta aranan bellidir, iller vardır ki kısıtlı şartlar içinde adayınızı belirlersiniz.

MUHARREM İNCE'YE GÖNDERME

Bütün bunlarla birlikte Türkiye tüm saldırı ve tuzaklara rağmen demokrasinden asla taviz vermemiştir. Demokratik hukuk temel ilkesinin en sağlıklı işlediği durum seçimlerdir. Buna rağmen bazı kesimlerin kendi başarısızlıklarını, seçimleri yürütmekle görevli kurumlarımıza yükleme gayretine her zaman şait olduk. Cumhurbaşkanlığı seçiminde avukat ordusuyla seçim kurumlarımızı tehdit eden bir adayı hala unutmuş değiliz. YSK önünde oturacağız diyenleri unutmuş değiliz. Ne oldu? Nerede oturdunuz? Hala oturuyorsunuz. Ve artık esameleri bile yok.

MERNİS'te adres kaydı olmadığı için listelerde yer almayan 375 bin kişi var ki teşkilatlarımıza önemli görevler düşüyor.

24 Haziran seçimlerinden ilçe değiştiren 1.5 milyon seçmen bulunuyor. Bunların 222 binden fazlası bizim üyemiz, onları yakın markaja alacağız.

'İLK DEFA OY KULLANACAK 1 MİLYON KİŞİ ÇOK ÖNEMLİ'

Bu yıl ilk defa oy kullanacak 1 milyon seçmenin varlığı çok önemli. İlk defa oy kullanacak 1 milyon kişiyi yakın markaja alalım, yanlışa düşmesini engelleyelim.

Kimsenin AK Parti'ye oy verme borcu yok. Davamızla, duruşumuzla, hizmetlerimizle halkımızı ikna edeceğiz. Siyaset, milleti kendinden nefret ettirme değil, millete kendini sevdirme, kabul ettirme sanatıdır.

'HER ŞEY İNSANDA BİTİYOR'

Daha çok insana ulaşmak için sosyal medya gibi araçlar gelişmiş olabilir ama her şey insanda bitiyor. İnsanlara değerli olduklarını göstermek için doğrudan iletişime geçin, Sanal ortamda olmaz. 10 milyonu aşkın üyemizi nasıl çalıştıracağız? Bunun üzerinde duracağız. Biz milletimizin bize görev verdiği emanetçileriz. AK Parti her seçimi bir imtihan olarak görür. Kolay imtihan olmaz, sürekli bir imtihan içindeyiz.

'GÜYA MANŞETLERİNDE HABERCİLİK YAPIYORLAR AMA...'

Bir yandan terör örgütlerine karşı dimdik duranlar, diğer yandan terör örgütleriyle kol kola girenler var. Türkiye ekonomisini hedef alan yalan yanlış birçok şeyle saldırılarını sürdürüyor. Güya manşetlerde habercilik yapıyor. Ama aslında yaptığı tetikçiliktir. Güya 2019'da ekonomi kötüye gidecekmiş. Hayır, 2019'da ekonomik verilerin yine tahminlerin üzerinde olacak. Türkiye'yi batmış gibi gösterme gayretinde olanlara bir kez daha derslerini vereceğiz.

ENFLASYON

Kur, faiz, enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak. 14 yıllık koalisyon yıllarının enflasyon ortalaması yüzde 70, bizim iktidarlarımızın ortalaması yüzde 9,5

Milli gelirde satın alma paritesine göre 13. olan Türkiye yıl sonunda bir üst sıraya çıktığında herhalde kendilerini pencereden atarlar

'MİLYONLARCA FİLEYİ VE BEZ TORBAYI MİLLETİMİZE DAĞITACAĞIZ'

Bazıları yine bu seçim döneminde naylonlarla sokaklara dökülebilir. Biz naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Bez torbalar ve kenevirden yapılmış bez torbalarla meydanlarda olacağız. Milyonlarca fileyi ve bez torbayı hazırlıyoruz. inşallah bu kampanyada bunları milletimize promosyon olarak dağıtacağız. Belki söylemekte biraz acele ettim ama söyleyeyim ki birileri alıp bu işi götürmesin. Kim çevreci millet görecek.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kurulduCumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu
Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu görüştü! 'Oyunu istedim'Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu görüştü! 'Oyunu istedim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan erdoğan ak parti muharrem ince bez torba Naylon Poşet

En Çok Okunan Haberler

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

İfade verdi! İşte ilk açıklaması...

İfade verdi! İşte ilk açıklaması...

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 176 yorum
akp oy vermek islama ve vatana en büyük ihanettir
Düşünüp, yorum yapmaya bile değmezsin ama ülkenin kaderiyle oynuyorsun. Seni kurup, kurgulayan kim, ben biliyorum ama umarım şu ölü toprağı kalkar da cahiller ve din simsarlarının, istismarcıların bu oyunlarını anlar bu milletin uyurgezerleri.Sen gerçekten kötü bir insansın.
@basre komedi gibisin..
Her seçimde ülkeyi naylon çöplüğüne çevirenler, naylon poşetlerin çevreye zarar verdiğini yeni mi anlamışlar ... Buna idrak gecikmesi desek !
@basre AL O POŞET SENİN OLSUN.KRAL ÇIPLAK
"Adam Kazandı"
@palermo544 KOYUNLAR VAR OLDUKÇA HEP KAZANACAK. POŞETİ 25 KURUŞA SATTIR. BUNUN 15 KURUŞUNU MARKETTEN BEYANNAME İLE VERGİ OLARAK GERİ AL. BEZ FİLEYİ 15 KURUŞA YANDAŞA YAPTIR VE BELEŞ DAĞIT. OLAY BU. KOYUN OLMAK BÖYLE BİR ŞEY KARDEŞ.
@palermo544 Adam kazandıkça millet batıyor.
Palermo ilk defa dogru yazmışsın, adam kazandı valla. Yaklaşık 50 milyon dolar, 2gemi,4 villa, 20daire,ve sizin gibi 40baş hayvan
evet kazaniyor ama asıl sıkıntı şu; hep kendisi kazanıyor....
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu görüştü! 'Oyunu istedim'

Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu görüştü! 'Oyunu istedim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı: Teklif var ısrar yok

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!

Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.