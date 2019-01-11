Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bez torba açıklaması: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;
Cumartesi günü Kocaeli'nde pazar günü Sakarya'da aday tanıtım toplantılarımıza devam edeceğiz. Toplantılara bizzat katılacağım. İnşallah 2 hafta içerisinde aday tanıtım toplantılarımızı bitirelim istiyoruz. Artık araziye hep birlikte hakim olmamız gerekecek. Yarından itibaren arkadaşlarımız illere dağılmaya başlıyor. Bazı yerlerde erteleme olabilir. Bunlar kendilerine bildirilecek.
31 OCAK'A KADAR BİTECEK
31 Ocak'ta yapacağımız büyük aday tanıtım ve manifesto toplantımıza kadar bu süreci bitirmiş olacağız.
'BU AK PARTİLİ OLMAK DEĞİLDİR'
Aday belirleme sürecinde yaşanan her şey artık geçmişte kalmıştır. Dava adamlığı da siyasette bunu gerektirir. Aksi yönde davranan oLursa zaten bunlar hiçbir zaman AK Partili, dava adamı ve siyasetçi olamamış demektir. Benim istediğim olursa 'eyvallah', olmazsa 'yallah' derseniz bu AK Partili olmak değildir. Liyakatta aranan bellidir, iller vardır ki kısıtlı şartlar içinde adayınızı belirlersiniz.
MUHARREM İNCE'YE GÖNDERME
Bütün bunlarla birlikte Türkiye tüm saldırı ve tuzaklara rağmen demokrasinden asla taviz vermemiştir. Demokratik hukuk temel ilkesinin en sağlıklı işlediği durum seçimlerdir. Buna rağmen bazı kesimlerin kendi başarısızlıklarını, seçimleri yürütmekle görevli kurumlarımıza yükleme gayretine her zaman şait olduk. Cumhurbaşkanlığı seçiminde avukat ordusuyla seçim kurumlarımızı tehdit eden bir adayı hala unutmuş değiliz. YSK önünde oturacağız diyenleri unutmuş değiliz. Ne oldu? Nerede oturdunuz? Hala oturuyorsunuz. Ve artık esameleri bile yok.
MERNİS'te adres kaydı olmadığı için listelerde yer almayan 375 bin kişi var ki teşkilatlarımıza önemli görevler düşüyor.
24 Haziran seçimlerinden ilçe değiştiren 1.5 milyon seçmen bulunuyor. Bunların 222 binden fazlası bizim üyemiz, onları yakın markaja alacağız.
'İLK DEFA OY KULLANACAK 1 MİLYON KİŞİ ÇOK ÖNEMLİ'
Bu yıl ilk defa oy kullanacak 1 milyon seçmenin varlığı çok önemli. İlk defa oy kullanacak 1 milyon kişiyi yakın markaja alalım, yanlışa düşmesini engelleyelim.
Kimsenin AK Parti'ye oy verme borcu yok. Davamızla, duruşumuzla, hizmetlerimizle halkımızı ikna edeceğiz. Siyaset, milleti kendinden nefret ettirme değil, millete kendini sevdirme, kabul ettirme sanatıdır.
'HER ŞEY İNSANDA BİTİYOR'
Daha çok insana ulaşmak için sosyal medya gibi araçlar gelişmiş olabilir ama her şey insanda bitiyor. İnsanlara değerli olduklarını göstermek için doğrudan iletişime geçin, Sanal ortamda olmaz. 10 milyonu aşkın üyemizi nasıl çalıştıracağız? Bunun üzerinde duracağız. Biz milletimizin bize görev verdiği emanetçileriz. AK Parti her seçimi bir imtihan olarak görür. Kolay imtihan olmaz, sürekli bir imtihan içindeyiz.
'GÜYA MANŞETLERİNDE HABERCİLİK YAPIYORLAR AMA...'
Bir yandan terör örgütlerine karşı dimdik duranlar, diğer yandan terör örgütleriyle kol kola girenler var. Türkiye ekonomisini hedef alan yalan yanlış birçok şeyle saldırılarını sürdürüyor. Güya manşetlerde habercilik yapıyor. Ama aslında yaptığı tetikçiliktir. Güya 2019'da ekonomi kötüye gidecekmiş. Hayır, 2019'da ekonomik verilerin yine tahminlerin üzerinde olacak. Türkiye'yi batmış gibi gösterme gayretinde olanlara bir kez daha derslerini vereceğiz.
ENFLASYON
Kur, faiz, enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak. 14 yıllık koalisyon yıllarının enflasyon ortalaması yüzde 70, bizim iktidarlarımızın ortalaması yüzde 9,5
Milli gelirde satın alma paritesine göre 13. olan Türkiye yıl sonunda bir üst sıraya çıktığında herhalde kendilerini pencereden atarlar
'MİLYONLARCA FİLEYİ VE BEZ TORBAYI MİLLETİMİZE DAĞITACAĞIZ'
Bazıları yine bu seçim döneminde naylonlarla sokaklara dökülebilir. Biz naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Bez torbalar ve kenevirden yapılmış bez torbalarla meydanlarda olacağız. Milyonlarca fileyi ve bez torbayı hazırlıyoruz. inşallah bu kampanyada bunları milletimize promosyon olarak dağıtacağız. Belki söylemekte biraz acele ettim ama söyleyeyim ki birileri alıp bu işi götürmesin. Kim çevreci millet görecek.
Okuyucu Yorumları 176 yorum