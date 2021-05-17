Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a tepki: Kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Biden’in ciddi bir İsrail’e silah onayıyla ilgili imzasını gördük. 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanma, şu bu onu konuşuyorlar. Sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldın.

"KANLI ELLERİNİZLE BİR TARİH YAZIYORSUNUZ"

Şimdi ciddi manada orantısız bir şekilde Gazze’ye saldırılan bu olayla da siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. Bizi bunu söylemeye mecbur ettiniz. Biz bu konuda daha fazla duramayız. 84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi devam ettiriyoruz.

Filistinli çocukların bombalarla ölmesi ile ilgilenmeyenler, İsrailli çocukların füze seslerinden korkması karşısında dehşete kapılabilmektedir. Halbuki çocuklar öldürülürken değil, uyutulurken sessiz kalınmalıdır."



