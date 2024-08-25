Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bitlis’te İBB’yi hedef aldı: ‘Para babalarına peşkeş çekiyorlar’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te katıldığı kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan açılış töreninin ardından da Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Kiler İplik Fabrikası önünde Bitlis kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

Bizi muhabbetle bağrınıza bastınız. Allah kardeşliğimizi daim eylesin. Malazgirt'in yıl dönümü için bugün Bitlis'in yarın da Muş'un misafiriyiz. Öncelikle Bitlis'e olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. 31 Mart seçimlerinde tercihini yine AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın hizmet siyasetinden yanında kullandı. Gece gündüz demeden Bitlis halkı için çalışmaya devam edeceğiz.

Belediyelerimiz vatandaşımıza hizmetini sürdürüyor. 210 milyona ulaşan bu proje ile eser ve hizmetleri sizlerin emrine veriyoruz. TOKİ, Ahlat'ta 1 milyar 96 milyonluk yatırımla inşaatlarını bitirdi. Bitlis merkezde kentsel dönüşümde sona geldik. Toplam 1 milyar 229 milyonluk bu projenin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehrimize sadece çevre ve şehircilikte 22 yıldaki yatımımız 26 milyar liraya ulaştı. Her alanda şehrimizin çehresini değiştirecek eserlere imza attık. 1 milyar 776 milyonluk yatırımımız devam etmekte.

BİTLİS ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI İLE ŞAHA KALKTI

Bitlis'in özel sektör yatırımlarında da şaha kalktı. Pek çok fabrikanın açılığını yapmıştık. Bugün de yeni halkalar ekliyoruz. 3 etaptan oluşan pamuk ipliği ve tekstil fabrikasının ilk etabını yapıyoruz. Kalan etaplar bittiğinde günlük 65 ton pamuk girdisi ile 50 ton iplik üretecek. Kiler Holding'i bu yatırım için tebrik ediyorum.

Savunma Sanayi son 22 yılda destan yazdığımız sektörlerin başında geliyor. Dün Aksaz Tersane Komutanlığı’mızda Piri Reis denizaltısını donanmamızın saflarını kattık.

TERÖRÜN TEKRAR HORTLAMASINA MÜSAADE ETMEYİZ

Daha düne kadar terör yuvası olan Gabar’da bugün en büyük petrol rezervlerimizden birini çıkarıyoruz. Artık o eski günler bir daha gelmemek üzere geride kalmıştır. Elde ettiğimiz kazanımlarımızı kimsenin elimizden almasına müsaade etmeyiz. Sınırlarımız içinde belini kırdığımız artık kıpırdayamaz hale getirdiğimiz terör tehdidinin tekrar hortlamasına müsaade edemeyiz.

Eski günleri özleyenlere bizi eski karanlık günlere tekrar çekmek isteyenlere asla teslim olmayız.

'PARA BABALARINA PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR'

Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul’un en nadide hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Belediyeleri 3 ayda hısım akraba çiftliğine çevirdiler. Meydanlara söz verdikleri halde binlerce belediye işçisini kapı dışarı ettiler. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paraları ile keyif çatana gösteriş budalası bir elitizm çıktı. Yetkiyi milleti aldıkları halde hizmeti hapisteki teröristlere veriyorlar.

Buna geçtiğimiz hafta Meclisimizde tekrar şahit olduk. Milletin kürsüsünde millete hakaret eden dilinden nefret akan bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edecekler. Muhalefetin bu koroya ip gibi dizilmesi teslimiyet işaretidir. Bir avuç marjinal muhalefeti esir almış, parmağında oynatmaktalar.

Halktan sokaktan milletin gündeminden tamamen kopmuş durumdalar. Milletimizde bunları çok iyi görmektedir. Ana muhalefet ve yol arkadaşlarından millete hayır gelmesi mümkün değildir. Bitlis halkından ve tüm milletimizden bize güvenmeye devam etmelerini bekliyoruz.