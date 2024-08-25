HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bitlis’te İBB’yi hedef aldı: ‘Para babalarına peşkeş çekiyorlar’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bitlis’te İBB’yi hedef aldı: ‘Para babalarına peşkeş çekiyorlar’

25.08.2024 14:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis’te katıldığı toplu açılış töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulunarak İstanbul Boğazı sırtlarındaki kaçak villa hakkında İBB yönetimi topa tuttu. Erdoğan açıklamasında “Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul’un en nadide hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bitlis’te İBB’yi hedef aldı: ‘Para babalarına peşkeş çekiyorlar’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te katıldığı kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan açılış töreninin ardından da Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Kiler İplik Fabrikası önünde Bitlis kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

Bizi muhabbetle bağrınıza bastınız. Allah kardeşliğimizi daim eylesin. Malazgirt'in yıl dönümü için bugün Bitlis'in yarın da Muş'un misafiriyiz. Öncelikle Bitlis'e olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. 31 Mart seçimlerinde tercihini yine AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın hizmet siyasetinden yanında kullandı. Gece gündüz demeden Bitlis halkı için çalışmaya devam edeceğiz.

Belediyelerimiz vatandaşımıza hizmetini sürdürüyor. 210 milyona ulaşan bu proje ile eser ve hizmetleri sizlerin emrine veriyoruz. TOKİ, Ahlat'ta 1 milyar 96 milyonluk yatırımla inşaatlarını bitirdi. Bitlis merkezde kentsel dönüşümde sona geldik. Toplam 1 milyar 229 milyonluk bu projenin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehrimize sadece çevre ve şehircilikte 22 yıldaki yatımımız 26 milyar liraya ulaştı. Her alanda şehrimizin çehresini değiştirecek eserlere imza attık. 1 milyar 776 milyonluk yatırımımız devam etmekte.

BİTLİS ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI İLE ŞAHA KALKTI

Bitlis'in özel sektör yatırımlarında da şaha kalktı. Pek çok fabrikanın açılığını yapmıştık. Bugün de yeni halkalar ekliyoruz. 3 etaptan oluşan pamuk ipliği ve tekstil fabrikasının ilk etabını yapıyoruz. Kalan etaplar bittiğinde günlük 65 ton pamuk girdisi ile 50 ton iplik üretecek. Kiler Holding'i bu yatırım için tebrik ediyorum.

Savunma Sanayi son 22 yılda destan yazdığımız sektörlerin başında geliyor. Dün Aksaz Tersane Komutanlığı’mızda Piri Reis denizaltısını donanmamızın saflarını kattık.

TERÖRÜN TEKRAR HORTLAMASINA MÜSAADE ETMEYİZ

Daha düne kadar terör yuvası olan Gabar’da bugün en büyük petrol rezervlerimizden birini çıkarıyoruz. Artık o eski günler bir daha gelmemek üzere geride kalmıştır. Elde ettiğimiz kazanımlarımızı kimsenin elimizden almasına müsaade etmeyiz. Sınırlarımız içinde belini kırdığımız artık kıpırdayamaz hale getirdiğimiz terör tehdidinin tekrar hortlamasına müsaade edemeyiz.

Eski günleri özleyenlere bizi eski karanlık günlere tekrar çekmek isteyenlere asla teslim olmayız.

'PARA BABALARINA PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR'

Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul’un en nadide hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Belediyeleri 3 ayda hısım akraba çiftliğine çevirdiler. Meydanlara söz verdikleri halde binlerce belediye işçisini kapı dışarı ettiler. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paraları ile keyif çatana gösteriş budalası bir elitizm çıktı. Yetkiyi milleti aldıkları halde hizmeti hapisteki teröristlere veriyorlar.

Buna geçtiğimiz hafta Meclisimizde tekrar şahit olduk. Milletin kürsüsünde millete hakaret eden dilinden nefret akan bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edecekler. Muhalefetin bu koroya ip gibi dizilmesi teslimiyet işaretidir. Bir avuç marjinal muhalefeti esir almış, parmağında oynatmaktalar.

Halktan sokaktan milletin gündeminden tamamen kopmuş durumdalar. Milletimizde bunları çok iyi görmektedir. Ana muhalefet ve yol arkadaşlarından millete hayır gelmesi mümkün değildir. Bitlis halkından ve tüm milletimizden bize güvenmeye devam etmelerini bekliyoruz.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Bitlis Recep Tayyip Erdoğan ibb
En Çok Okunan Haberler
Son dakika: Hizbullah İsrail’i, İsrail Lübnan’ı vuruyor!

Son dakika: Hizbullah İsrail’i, İsrail Lübnan’ı vuruyor!

FETÖ firarisi Hakan Şükür’den tartışma yaratan hamle!

FETÖ firarisi Hakan Şükür’den tartışma yaratan hamle!

Yusuf Dikeç annesiyle paylaşım yaptı! Gelen yorumlar mide bulandırdı

Yusuf Dikeç annesiyle paylaşım yaptı! Gelen yorumlar mide bulandırdı

700 bin kişiye ceza yolda! Vaktinde beyan etmeyenin başı ağrıyacak

700 bin kişiye ceza yolda! Vaktinde beyan etmeyenin başı ağrıyacak

Sivas'tan sonra Ahlat da tarihe geçiyor: 21 yıl sonra bir ilk!

Sivas'tan sonra Ahlat da tarihe geçiyor: 21 yıl sonra bir ilk!

İstanbul ve Ankara için saat verildi: Bugün gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul ve Ankara için saat verildi: Bugün gök gürültülü sağanak yağışlı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.