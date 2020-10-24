Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'BM' mesajı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kuruluşunun 75. yıl dönümü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 75'inci yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, "Türkiye, kurallara dayalı küresel sistemin merkezinde bulunan BM'nin temsil ettiği değerlerin ve çok taraflılık ilkesinin güçlü bir destekçisi ve savunucusudur." ifadelerini kullandı.

BM açısından tarihi bir önem taşıyan bu dönemde, eski AB Bakanı, Başmüzakereci ve İstanbul Milletvekili Büyükelçi Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurul Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Erdoğan, "BM üyesi 193 ülkenin eşit şekilde temsil edildiği ve uluslararası toplumun ortak iradesini ve vicdanını yansıtan BM Genel Kurulu'na ilk kez bir Türk vatandaşının başkanlık etmesi uluslararası toplumun ülkemize yönelik desteğinin ve itimadının bir tezahürüdür." değerlendirmesinde bulundu.

'EN BÜYÜK KATKIYI SAĞLAYAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ'

Türkiye'nin BM'nin barışı koruma operasyonlarına Kore Savaşı'ndan bu yana personel katkısı sağladığını, BM bünyesinde Medeniyetler İttifakı ve Barış için Arabuluculuk gibi iki önemli girişimin liderliğini sürdürdüğünü aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: