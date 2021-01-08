Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Boğaziçi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

ABD tarihinde olmamış bir vaka. Lafa geldiğinde demokrasi beşiği diye ifade edilen bu süreç tüm insanlığı şoke etmiştir, şaşırtmıştır. Bizleri de aynı şekilde şaşırtmıştır. 15 Temmuz'da tamamıyla sessiz kalan, farklı mesajlar yayınlayan ABD ve medyası, Gezi olaylarında ABD'nin medyasının biz siyasilere ne gibi açıklamaları olmuştur. Demokrasi için yüz karası olduğunu görüyoruz. Temennimiz odur ki sakin bir şekilde devir teslim olacaktır.

BOĞAZİÇİ AÇIKLAMASI

Öğrencilerle niye görüşeyim. Öğrenciler işin içinde değil, işin içinde teröristler var. CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada, kendisi zaten DHKP-C militanıdır.

Onlar öğrenci değil, yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektörü vardır. Yasalar neye amirse ve Melih bey de buna göre atanmıştır. Biz de YÖK'ün şahsıma teklif ettiği isimler içerisinden bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle Melih beyi rektör olarak seçtik. Çok başarılı olacağına inanıyorum.