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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Boğaziçi' açıklaması

08.01.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Boğaziçi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylarla ilgili "Öğrencilerle niye görüşeyim. Öğrenciler işin içinde değil, işin içinde teröristler var. CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada, kendisi zaten DHKP-C militanıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

ABD tarihinde olmamış bir vaka. Lafa geldiğinde demokrasi beşiği diye ifade edilen bu süreç tüm insanlığı şoke etmiştir, şaşırtmıştır. Bizleri de aynı şekilde şaşırtmıştır. 15 Temmuz'da tamamıyla sessiz kalan, farklı mesajlar yayınlayan ABD ve medyası, Gezi olaylarında ABD'nin medyasının biz siyasilere ne gibi açıklamaları olmuştur. Demokrasi için yüz karası olduğunu görüyoruz. Temennimiz odur ki sakin bir şekilde devir teslim olacaktır.

BOĞAZİÇİ AÇIKLAMASI

Öğrencilerle niye görüşeyim. Öğrenciler işin içinde değil, işin içinde teröristler var. CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada, kendisi zaten DHKP-C militanıdır.

Onlar öğrenci değil, yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektörü vardır. Yasalar neye amirse ve Melih bey de buna göre atanmıştır. Biz de YÖK'ün şahsıma teklif ettiği isimler içerisinden bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle Melih beyi rektör olarak seçtik. Çok başarılı olacağına inanıyorum.

KORONAVİRÜS SALGINI

Bizim şu anda üç kaynağımız var. Çin, Almanya ve yerli. Şu anda Çin'den ilk parti 3 milyon olarak geldi, bu 50 milyona kadar çıkacak. Bir o kadar da Almanya gelecek. Bu konuda Uğur bey ve eşi ile gerekli görüşmeleri Sağlık Bakanımız da yapıyor. Şu anda aşılar belli bir takvim içinde, Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını sürdürecek. Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var. Benim milletim inanıyorum ki bunlara prim vermeyecektir. Burada insanımızın sağlığı söz konusudur. Bu kadar hastanelerimizde tedbirlerimiz var, fiziki imkanlar, doktorlarımız, bunlarla beraber doktorlarımızın içinden de ölenler oldu, hastalananlar oldu. Bütün tedbirleri alacağız. Neticesine de katlanacağız. Burada her şey söz konusu. Covid vakası sıradan bir vaka değil. Adeta asrın vebası. Bizim elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya mecburuz. Biz de tüm ülkeler neyi yapıyorsa biz de onu yapıyoruz. Yarın ben niye şunu yapmadım dememeliyim devlet başkanı olarak.

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