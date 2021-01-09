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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Boğaziçi' açıklaması

09.01.2021 14:31 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Boğaziçi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili olarak "Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Bu tür eylemlerin demokrasi ile, hak arayışı ile uzaktan yakından ilgisi yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu projelerle Türkiye'nin kalkınma altyapsını sürekli geliştiriyoruz. Dünyanın koronavirüs salgınında siyasi ve sosyal kaoslara kadar pek çok sorunla boğuştuğu bir dönemde Türkiye kalkınma gündeminden taviz vermeden yolunda ilerliyor.

'BU TÜR EYLEMLERİN DEMOKRASİ, HAK ARAYIŞI İLE UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ YOKTUR'

Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Bu tür eylemlerin demokrasi ile, hak arayışı ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Biz bu filmi 18 senedir yüzlerce kez seyrettik. Biz bunları vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin safında gördük. Dünyada ve Türkiye'de her şey değişti bir tek bu zihniyet yerinde sayıyor. Karşımızda eylem biçimde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı bir zihniyet var.

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