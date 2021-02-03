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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

03.02.2021 14:15 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Terör örgütü üyesi olan bu gençleri, milli ve manevi değerlere sahip gençler olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz? Yoksa rektörün odasını basmaya çalışan, işgale kalkışan terörist misiniz?" dedi. Erdoğan yeni anayasa konusuyla ilgili ise, "Tüm grupları herkesi yeni anayasa çalışmaları içinde görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır 7. Olağan İl Kongrelerine partisinin genel merkezinden canlı bağlantıyla katılarak gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

'BOĞAZİÇİ' AÇIKLAMASI: ÖĞRENCİ MİSİNİZ, YOKSA TERÖRİST Mİ?

Terör örgütü üyesi olan bu gençleri milli ve manevi değerlere sahip gençler olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz? Yoksa rektörün odasını basmaya çalışan, işgale kalkışan terörist misiniz? Bu ülke, teröristlerin hakim olduğu ülke olmayacak, buna asla izin vermeyeceğiz. Bay Kemal sen terörist arkadaşlarınla yola devam edeceksen buyur devam et ama biz teröristlerle beraber olmadık olmayacağız. LGBT yok böyle bir şey. Bu ülke milli manevidir ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir.

Artık bu ülke, Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır.

YENİ ANAYASA KONUSU

Anayasa çalışmaları elbette ki tüm kesimlerin içinde yer almasıyla anlamlı hale gelecektir. Tüm grupları herkesi yeni anayasa çalışmaları içinde görmek istiyoruz. Tabi bu anayasa, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere ülkeye kazandırdığımız tarihi adımların üzerinde inşa edilecektir. Mevcut anayasayı bir kenara bırakıp yeni bir sivil anaya üzerinde çalışmak Türkiye'nin önünde engin ufuklar da açacaktır.

Ayrıntılar gelecek...

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