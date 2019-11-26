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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bozdoğan Füzesi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 14:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havadan havaya fırlatılan Bozdoğan Füzesi'nin 2020 yılında TSK envanterine gireceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında TSK'daki millileşme adımlarıyla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan havadan havaya fırlatılan Bozdoğan Füzesi'nin 2020 yılında TSK envanterine gireceğini açıkladı.

"2020'DE ENVANTERE GİRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına satır başları:

Milyonlarca dolar maliyetle aldığımız havadan havaya füzelerin muadilini yerli ve milli olarak seri üretimi yapmak için artık gün sayıyoruz. Savaş uçaklarımıza entegre olacak olan havadan havaya füzemiz Bozdoğan, fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarında tam isabet sağlandı. TÜBİTAK SAGE tarafından 2013 yılından beri üzerinde çalışılan Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan füzesi 2020 yılında uçaktan test atışlarının tamamlanmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek. Görüş İçi Hava Savunma Füzesi Gökdoğan, etkili bir patlayıcı başlığa ve kızılötesi yol gösterici sisteme sahip. İlk testlerinden başarıyla geçen bu füzemiz, Milli Muharip Uçağımıza ve F-16 savaş uçaklarımıza monte edilecek.

"ATIŞ BAŞARIYLA SONUÇLANDI"

Havadan havaya füzeler, havadan karaya veya satha gibi dünyadaki tüm füze çeşitleri göre teknolojik açıdan, füzelerin efendileri olarak kabul ediliyor. En teknolojik, en akıllı, en otonom hareket kabiliyetli, hızlı ve çevik olan füzeler havadan havaya füzelerdir. Mühendislerimizin ürettiği Bozdoğan bu özellikleri taşıyan teknoloji harikası bir füzedir. Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen füzelerden bir tanesi olan ve kızıl ötesi arayıcı başlığa sahip Bozdoğan dün uçaktan yapılacak atışlı testlerin öncesinde savaş uçağını temsil eden fırlatma platformundan ateşlendi. Test sırasında füze, havada yaklaşık 4 km irtifada seyreden bir hedefe angaje oldu ve gerçekleştirilen atış başarıyla sonuçlandı.

Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip bu füzemizin uçaktan atışlı testleri de 2020 yılı yapılacak. Proje tamamlandığında, savaş uçaklarımızda kullandığımız hava-yer silahlarına ek olarak hava-hava silahlarımız da yerli ve milli olacak.Bozdoğan’ın Milli Muharip Uçağımıza entegre olmasıyla da kendi uçağımızda kendi silahlarımızı kullanmış olacağız.

Dünyada sadece 9 ülkenin ürettiği havadan havaya füzemizin devreye girmesiyle birlikte hava savunma sistemimizin yerlileşme oranı yükselecek. Ayrıca Ülkemiz en son, F-16C ve D modellerinde kullanılmak üzere F-16 CCIP kapsamında 35.7 milyon dolar maliyetle 127 adet AIM-9X ve 22 adet AIM-9X Captive eğitim füzesi satın almıştı. Bozdoğan’ın devreye girmesiyle birlikte bu paralar ülkemizde kalacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bozdağan füzesi

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