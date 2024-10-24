Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi’ne katıldı. Burada ülke liderleriyle görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, BRICS üyesi ülkelerin aile fotoğrafında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aynı sırada yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLARIN ELİNİ SIKIP FOTOĞRAFA KATILDI

Cumhurbaşkanı Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile yan yana poz verdi. Erdoğan, fotoğraf için yerine geçmeden önce sıradan başkanların da elini sıktı. Bu poz, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un "Türkiye'nin NATO üyeliğinin, BRICS'e katılımını engellemeyeceğini" söylemesinden sonra geldi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede bir konuşma da gerçekleştirdi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları ise şu şekilde:

"TÜRKİYE'NİN AZMİNİ VE KARARLILIĞINI DAHA DA PERÇİNLEMİŞTİR"

Dün Ankara'da TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu alçakça saldırı, Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir" dedi.

"DAYANIŞMA NEDENİYLE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Taziye mesajları için de teşekkür eden Erdoğan, "Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ORTA DOĞU'DA AKAN KAN DURDURULMADIKÇA NE ADALETTEN, NE BARIŞTAN SÖZ EDİLEBİLİR"

Konuşmasında İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumuna da değinen Erdoğan, "Küresel bir adil düzen ve kalkınma ancak sınırlarımız ötesinde güvenin tesisi ile mümkün olabilir. Orta Doğu'da akan kan durmadıkça barış ve kalkınmadan söz edilemez. İsrail'in saldırgan tutumu her türlü sınırı çoktan aşmıştır. Filistin halkı Gazze'de soykırıma uğruyor. İsrail, Lübnan'a da saldırmak suretiyle mezalimi daha da ileriye taşımıştır. 21. yüzyılda yaşanan bu insanlık dramını göz ardı etmek kimseyi sorumluluktan kurtaramaz" dedi.

Erdoğan açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:



"1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin kurulması bölgede kalıcı ve adil bir barışın olmazsa olmazıdır.

"FİLİSTİN'İ TANIMAYAN ÜLKELERİ BU DOĞRULTUDA ADIM ATMAYA DAVET EDİYORUM"

Filistin'i tanımayan ülkeleri bu doğrultuda adım atmaya davet ediyorum. İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız silah ve mühimmat desteğinin sürmesi bu ülkeyi saldırılarında daha da pervasız hale getiriyor.

"BM NEZDİNDE İSRAİL'E SİLAH SATIŞININ DURDURULMASINA YÖNELİK BİR GİRİŞİM BAŞLATTIK"

BM nezdinde İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik bir girişim başlattık. Siz değerli dostlarımın bu hususta sağlayacakları desteğe güveniyorum. Hep beraber el ele vererek coğrafyamızdaki katliamları ve gözyaşlarını bir an önce durduralım diyorum"