Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

BM Genel Kurulu kapsamında ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters Haber Ajansı'na konuştu. Soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahip Brunson'la ilgili olarak, "Terör örgütleriyle münasebeti olduğu için gözaltına alındı ve tutuklandı; 12 Ekim'de mahkemesi var, ne karar verilir bilemem, göreceğiz. Yargılanmakta olan bir kişiyi "bıraktım hadi git" deme hakkına ne cumhurbaşkanı olarak ben, ne de başkaları yetkilidir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, FETÖ elebaşı Gülen'le ilgili olarak ise, "ABD'de olan ve Türkiye'de darbe girişiminde bulunan zat (Gülen) dosyalarını gönderdiğimiz halde yargılanmıyor, (ABD'deki) yetkililer ne yazık ki direniyor." dedi. Erdoğan, şunları söyledi: İsmini andığımız zat, terör örgütleriyle münasebetleri olduğu için tutuklanmıştır. Şu an bu tutukluluk içerisindedir. Sağlık nedeniyle yargı kendisinin eve çıkmasına izin vermiştir. 12 Ekim’de mahkemesi var. Mahkemede yargı ne karar verir bunu bilemem. Buna siyasiler de karar veremez. Benzer şeyler özellikle ABD’de olmuş durumda. Örneğin, ABD’de şu anda Türkiye’de 251 kişi, darbe girişiminde bulunan FETÖ ABD’dedir. ABD’de olan bu zat şu an yargılanmıyor. Biz dosyalarını gönderdiğimiz halde, yargılanmamakta buradaki yetkililer ne yazık ki direnmektedir.

Türkiye ile ABD arasında suçluların iade anlaşması vardır. Buna rağmen burada Fethullah Gülen denen şahıs rahatlıkla bırakılabilecekken bırakılmamaktadır. Brunson şu an yargılanmaktadır. Yargılanan bir kişiye bıraktım, git demeye ne ben, ne başkaları yetkilidir. Bu yetki hakimlerindir. 12 Ekim’de mahkeme ne karar veriri bilemem. 12 Ekim gelsin göreceğiz. "BRUNSON OLAYININ BİZİM EKONOMİMİZ İLE ALAKASI YOK"



Brunson olayının bizim ekonomimizle yakından uzaktan alakası yoktur. Bir ekonomik sıkıntı yaşandığında benim, 'Bu bizim şu anda teğet geçecektir' demiştim. O sıkıntıyı aştık, Türkiye ekonomik rahatlama sürecine girdi. Şu an ekonomik sıkıntı abartılacak bir sıkıntı süreci değildir. Türkiye kendi imkanlarıyla bunu aşacaktır. Bunun emareleri görülüyor. Bunun Brunson’la yakından uzaktan alakası yoktur. MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ ARTIŞI



Bu Merkez Bankası’nın bağımsızlığının bir ifadesidir. Faiz oranlarını buraya kadar çıkarmıştır. Bunlar Cumhurbaşkanı olarak tasarrufumda değil. Türkiye’de herkes beni bilir, yüksek faize karşı olan birisiyim. Yüksek faiz oranları girişimcinin, yatırımcının alımlarını olumsuz istikamette etkileyecektir. Finans sektörünün imkan hazırlaması gerekir ki üretim olsun, istihdam olsun, ihracat olur. Şu anki durum bir çözüm olacağı istikametinde. Merkez Bankası bu yönde karar verdi. Umarım bu karar gerçekleşir. Enflasyon da yüksek faiz de yüksek enflasyonu getirir. Umarım bunun tersi olur."

İDLİB'DE SON DURUM



Burada, Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki 10 maddelik anlaşmanın içerisinde gerek Rusya Federasyonu’nun rejimin 15-20 kilometrelik koridora sokmaması, merkezde de radikal grupların Türkiye tarafından bunu kontrol altına alması, onların çıkışını sağlaması noktasında, daha doğrusu silahlardan arındırılmış bölge haline gelmesi bizim tasarrufumuzda. Bunun için gerekli adımları atacağız. Bütün çalışmalar yürütülmektedir. İdlib halkının beklentisiydi. İdlib halkı da bu süreci huzurlu bir şekilde, dönüşün başlaması olması 50-60 bin kişi geriye dönmüş vaziyette, onların da desteğiyle bu süreç başarılacaktır. İDLİB'DE SİLAHSIZ BÖLGE



Ağır silahlar olarak, sınıflandırmasını Türkiye ve Rusya çalışmalarını yaptı. Sınıflandırarak gerekli çalışmalar yapılacak. Silahlı gruplar bölgeden çıkmaya başladı. SURİYE’DEKİ SON DURUM



Yüz binlerce insanı katleden bir insanı göremeyiz. Bizi buraya sevk eden Suriye halkının durumudur. Bunlar bizim misafirimiz. Bunlar Esad'ın zulmünden kaçtılar. Esad halen bombalarını yağdırıyor. Bu zirveler olmasaydı bunlar hala devam edecekti. Atılan adımlarla bir ufuk belirdi. Bu ufukta huzur, refah var. Bu adımları Rusya ve İran’la atıyoruz.