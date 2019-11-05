Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın 'KHK' çıkışına sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Bülent Arınç'ın KHK çıkışıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan "Esefle karşıladım, bugünkü toplantıda konuyu konuşacağız." açıklamasını yaptı. ABD ziyaretiyle ilgili olara ise Erdoğan 'Trump ile telefon görüşmesi yapacağım, ona göre karar vereceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Gezi parkı olaylarında vandallara eyvallah etmedik ve sokakları onlardan temizledik. FETÖ'nün 1 Aralık darbe girişimi ile hükümete ilk saldırısı geldi, bu oyunu da bozduk. Bu defa terör örgütü çukur eylemleri ile vatanımızda delikler açmaya teşebbüs ettiler. Bu girişimi de boşa çıkardık. Her seçimden birinci parti olarak çıkmaya da devam ettik. Doğrudan silaha başvurdular, 15 Temmuz darbe girişiminin cesaretle durdurulması dünya demokrasi tarihinin en şanlı direnişi olarak kayıtlara geçmiştir. KREDİ VE BURS MÜJDESİ



Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020'de ocak ayı itibarıyla kredi veya burs ücreti 500 liradan, 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

SAĞLIK TESİSLERİNİN YENİLENMESİ



Sağlık, en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında geliyor. Adeta sağlam giren insanların hasta çıktığı sağlık tesislerimizi, sisteminden altyapısına kadar her şeyiyle yeni baştan düzenledik. Hastane ve diğer yataklı tedavi kuruluşlarımızın sayısını 2 bin 600 seviyesinden 5 bin 500 düzeyine çıkardık. Hastane yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine yaklaştırdık. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine, toplam sağlık çalışanı sayımızı ise 378 binden 1 milyon 25 bine yükselttik. Çoğu kaporta-motordan ibaret 618 ambulansa sahip bir ülke devralmıştık. Bugün, helikopteriyle, uçağıyla, deniz motoruyla, paletlisiyle, tekerleklisiyle, her biri en ileri donanıma sahip 5 bin 500 ambulansa sahip bir Türkiye var. Tabii bunlar, özellikle yaşı 35’in altında olanların anlamakta zorluk çekecekleri büyük bir değişimin ifadesidir. Ülkemizi ekonomide ileriye taşıdık. 2013-2018 yılları arasında ülkemizi yüzde 5 oranında büyüttük. Hükümetlerimiz döneminde 29 milyon kişiye iş kapısı araladık. Cari dengemiz tarihimizde ilk defa 5 milyon dolar civarında fazla verir hale geldi. Turizmde bu senenin ilk 9 ayında 42 milyon seviyesine ulaştık. Dünyada en çok turist çeken 6. ülke konumuna geldik.

IMF AÇIKLAMASI



Geçenlerde ana muhalefetin parti sözcüsü çıkmış IMF ile ilgili olarak, 23,5 milyar dolardan biz devraldık. Bunu 2013'ün mayısında sıfırladık. Bizim IMF ile ilgimiz yok. Biz iktidara çamur atarız diye gayret içinde. Atamazsın. Sizin buraya ne diliniz, ne ağızınız ulaşamaz. Haddinizi bileceksiniz. Bunları yapacak gücünüz yok. Zaten IMF olayını dert eden sizsiniz. Bunu azaltan da biziz. Şimdi Türkiye'nin IMF'ye borcu yok. ENFLASYON AÇIKLAMASI



Araç ve konut kredilerindeki faiz oranlarındaki düşüş, piyasaları yeniden canlandırdı. Enflasyonu da yeniden tek haneli rakamlara düşürdük. Döviz kuru, faiz ve enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan oyunu bozduk. Bu teröristler bedel ödüyorlar, ödemeye devam da edecek. En son terörist ortadan kalkana kadar bu harekat devam edecek. Buradan tüm Batı'ya sesleniyorum. Asala terör örgütü 40'a yakın diplomatımızı şehit etmişti. Bu konuda Batı'nın en ufak bir tavrını grödük mü? Ülkemizin güvenliğini tehdit eden her olayda bizim değil, teröristlerin yanında saf tuttular. Türkiye'nin Suriye gibi, Libya gibi bu tür olaylarla karşılaşınca yıkılacağını sandılar. Türkiye her meselesini diploması ve diyalogla çözmeyi prensip edinmiş bir ülkedir.