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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2018 15:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burgazada gemisinin teslim töreninde konuştu. Erdoğan, konuşmasında Doğu Akdeniz'de yaşananlarla ilgili önemli mesajlar vererek 'Denizlerdeki haydutlara meydanı bırakmayacağız.' ifadelerini kullandı. Erdoğan, konuşmasının ardından yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynağını da kendisi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burgazada gemisinin teslim töreninde, Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimine ilişkin önemli mesajlar verdi.

İLK KAYNAK ERDOĞAN'DAN

Yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynağını da Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

"Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz." diyen Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

(Doğu Akdeniz mesajı) Denizlerdeki haydutlara meydanı bırakmayacağız.

Biz kendi gücümüze güvendikçe, kaynaklarımızı dışarıya aktarmak yerine içeriyi destekledikçe Allah da yaptığımız işlerin bereketini veriyor. Ortaya karadan denize, havadan uzaya kadar her alanda dünyanın en üst ligindeki ülkelerle yarışabileceğimiz seviyede ürünler çıktı.


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Recep Tayyip Erdoğan burgazada gemisi

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