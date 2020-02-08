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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Burhan Felek Atletizm Pisti' müjdesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2020 16:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pistinin Açılış Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Burhan Felek Atletizm Pisti' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri hasretle ve muhabbetle selamlıyorum. Burası İstanbul'un en köklü spor tesislerinden biridir. Bu tesisten nice sporcu yetişmiştir. Bizde futbol oynadığımız dönemde burada maçlara çıkıyorduk.

Tesisimiz 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pistine sahiptir. Tesis bünyesinde halter ve kondüsyon salonu vardır.

Buradan tüm gençlerimize şu müjdeyi vermek isterim. Burhan Felek 7 gün 24 saat hizmet verecektir. Böylece okula ve işe gidenler de kullanabilecek. Bu tesisleri çürüyüp gitsin diye yapmıyoruz. Milletimiz bu tesisleri kullansın istiyoruz.

Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Spor tesislerine eski parayla 9,5 katrilyon lira yatırım yaptık. İnşa ettiğimiz tesisler sayesinde lisanslı sporcu sayısında bir patlama yaşıyoruz. 9 buçuk milyon lisanslı sporcu bulunuyor ülkemizde.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Burhan Felek Atletizm Pisti

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