HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2019 21:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nda düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Önümüzde 4 yıllık seçimsiz dönem bulunuyor. Bu dönemin taşıdığı önemin farkındayız. Seçimsiz dönemin, ülkemizi geliştirmesini AK Parti'de yenilenme ve birleşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Atacağımız adımlarla AK Parti'nin geleceğini şekillendirmenin yanında 2053 ve 2071'e taşıyacak beşeri ve kurumsal omurgayı da hep beraber inşa edeceğiz.

Milletin sandıkta verdiği mesajları doğru okuyarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz.

MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız.

Bursa tarihi ile kültürü ile ülkemizin vizyon şehirlerinin başında geliyor. Göreve geldiğimiz andan itibaren Bursa'ya layıkıyla hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Bir taraftan çok evvel yapılması gereken ancak imkansızlık sebebiyle ortaya çıkan eksikleri gideriyor diğer taraftan da bir asra damga vuracak projeleri devreye alıyoruz. Şehrimizi ulaşım ve sağlıkta bir üst lige taşıyacak iki projenin açılışını gerçekleştirdik.

İstanbul - İzmir arası yolculuğu 3,5 saate indirmiş olduk.

PARTNERÖlümünden sonra da erkekleri kendine aşık ettiÖlümünden sonra da erkekleri kendine aşık etti
Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, Rusya ve ABD ile paylaştık (3)Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz, Rusya ve ABD ile paylaştık (3)
‘Hükümet Kadın’ seçimi kazandı‘Hükümet Kadın’ seçimi kazandı
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Bursa

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

Denizde korkutan kaza! 'Yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi'

Denizde korkutan kaza! 'Yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi'

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

RTÜK'ten 'Netflix' açıklaması

RTÜK'ten 'Netflix' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Diğer Haberler
Tarihi açılış! İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan geçti

Tarihi açılış! İlk olarak Erdoğan geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: Fırat'ın doğusuna gireceğiz

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Kocaeli'de iki isim İYİ Parti’den MHP’ye geçti

Bahçeli çağrıda bulunmuştu! İki isim MHP'ye geçti

İstanbul'da bir ilk olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan Süryani kilisesinin temelini attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süryani kilisesinin temelini attı

İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultayı! Meral Akşener Nazım Hikmet'in şiirini okudu

Akşener'den kurultayda Nazım Hikmet şiiri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.