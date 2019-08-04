Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Önümüzde 4 yıllık seçimsiz dönem bulunuyor. Bu dönemin taşıdığı önemin farkındayız. Seçimsiz dönemin, ülkemizi geliştirmesini AK Parti'de yenilenme ve birleşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Atacağımız adımlarla AK Parti'nin geleceğini şekillendirmenin yanında 2053 ve 2071'e taşıyacak beşeri ve kurumsal omurgayı da hep beraber inşa edeceğiz.

Milletin sandıkta verdiği mesajları doğru okuyarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz.

MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız.

Bursa tarihi ile kültürü ile ülkemizin vizyon şehirlerinin başında geliyor. Göreve geldiğimiz andan itibaren Bursa'ya layıkıyla hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Bir taraftan çok evvel yapılması gereken ancak imkansızlık sebebiyle ortaya çıkan eksikleri gideriyor diğer taraftan da bir asra damga vuracak projeleri devreye alıyoruz. Şehrimizi ulaşım ve sağlıkta bir üst lige taşıyacak iki projenin açılışını gerçekleştirdik.

İstanbul - İzmir arası yolculuğu 3,5 saate indirmiş olduk.

