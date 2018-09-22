Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

T3 Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST 3. gün etkinlikleriyle devam ediyor.
PİLOT KIYAFETİYLE GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST festivalinin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na pilot kıyafetiyle geldi. Erdoğan'ın burada konuşma yapması bekleniyor.
F-16'LAR EŞLİK ETTİ
Erdoğan ardından 3. Havalimanı çevresinde F-16'lar eşliğinde tur attı. Erdoğan'ın bulunduğu uçağa 2 tane F-16 da eşlik etti. F-16'lardan birinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.
ERDOĞAN SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN ÇAĞRIDA BULUNDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece resmi sosyal meyda hesabı üzerinden "Yarın 'Milli Teknoloji Hamlesi' heyecanını gençlerimizle birlikte yaşamak üzere ben de TEKNOFEST'te olacağım. Hayallerinin peşinden giden herkesi yarın İstanbul Yeni Havalimanı'na bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
ERDOĞAN AİLESİ DE ALANDA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, kızları, damatları ve torunlarıyla alana geldi.
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