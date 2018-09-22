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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2018 14:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te 3.gün etkinlikleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST festivalinin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na pilot kıyafetiyle geldi. Erdoğan ardından 3. Havalimanı çevresinde F-16'lar eşliğinde tur attı. F-16'ların birinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.

T3 Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST 3. gün etkinlikleriyle devam ediyor.

PİLOT KIYAFETİYLE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST festivalinin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na pilot kıyafetiyle geldi. Erdoğan'ın burada konuşma yapması bekleniyor.

F-16'LAR EŞLİK ETTİ

Erdoğan ardından 3. Havalimanı çevresinde F-16'lar eşliğinde tur attı. Erdoğan'ın bulunduğu uçağa 2 tane F-16 da eşlik etti. F-16'lardan birinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.

ERDOĞAN SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN ÇAĞRIDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece resmi sosyal meyda hesabı üzerinden "Yarın 'Milli Teknoloji Hamlesi' heyecanını gençlerimizle birlikte yaşamak üzere ben de TEKNOFEST'te olacağım. Hayallerinin peşinden giden herkesi yarın İstanbul Yeni Havalimanı'na bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN AİLESİ DE ALANDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, kızları, damatları ve torunlarıyla alana geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanı TEKNOFEST

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