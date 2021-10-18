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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyüme tahmini: Yüzde 9

18.10.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyüme tahmini: Yüzde 9

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye -Angola İş Forumu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin saygın iş adamları ile ülkeye ziyarete geldiğini, iş adamlarının birbirlerini daha iyi tanımaları için bu toplantının önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan vize konusunda da anlaşma mutabakata varılması halinde önemli bir adım daha atmış olacaklarını söyledi.

Erdoğan, halihazırda 250 milyon dolar civarında olan dış ticaret hacminin en kısa sürede artırılacağını, çifte vergilendirmelerin kaldırılması için de gerekli adımların atılacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Göreve geldiğimiz andan itibaren Afrika kıtasıyla hiçbir ayrım yapmadan işbirliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik.

Türkiye ve Angola’nın birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip olduklarını teyit ederek, birçok alanda işbirliği alanları bulunduğunu tespit ettik.

2005 yılında başlattığımız Afrika açılımı ile kadim dostluğumuzu perçinlemeye başladık. Türkiye Afrika ortaklık zirvesinin 3.sünü Aralık ayında gerçekleştireceğiz. Afrika'daki elçilik sayısını 43'e çıkarttık. Afrikalı kardeşlerimizin ülkemizin bu çabalarına gönülden destek vermeleri dolayısı ile teşekkürlerimi sunuyorum. Kamu- özel ortaklığı ile yapımı gerçekleşen hastaneler ile her kesime hizmet vermeye başladık.

Angolalı dostlarımızın da ülkemizin sunduğu sağlık alanındaki hizmetlerden faydalanabileceklerini, bunlarla beraber Angola'da da aynı sağlık tesislerini yapabileceğimizi belirtmek istiyorum.

Salgının zirvesinde G-20 ülkelerinin çoğu havlu atarken biz en çok büyüyen ikinci ülke olduk.

BÜYÜME TAHMİNİ

2021'i yüzde 9 büyüme ile tamamlayacağımızı öngörüyorum. İnsansız hava araçları konusunda yeni teknolojilerle dünyanın bir numarası olacağımıza inanıyoruz. Kara ve deniz araçlarında da kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke konumuna doğru gidiyoruz. yüzde yüz elektrikli otomobili önümüzdeki yıl sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz.

Türkiye bursları ile 8 bin dolayında Afrikalı öğrenciye lisans ve yüksek lisans programı almasına katkı sağlıyoruz.

Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde Türkiye'nin 7 firması bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Angola Recep Tayyip Erdoğan
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