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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı

18.03.2021 10:05 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır.

Bastığı toprakları canından değerli görerek savunan ve Anadolu'yu Türk milletine vatan kılan atalarımıza layık evlatlar olarak bugün de ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek, milletimizin bekasını topyekûn bir mücadeleyle savunacağız.

En zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, birliğini muhafaza için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır."

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Cumhurbaşkanı Çanakkale Recep Tayyip Erdoğan

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