Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında anket açıklaması!

Anket çalışmalarını yaptırıyoruz, takip ediyoruz. Vatandaşımızın nabzını anklerde değil, meydanlarda tutuyorum. Halkımın sofralarına oturuyorum. Karşılıklı elektrik alıp-verme çok daha önemli. Aldığım cevaplarla o ilin nabzını koklayabiliyorum. Bazı kamuoyu araştırmaları siparişle yapılıyor. Telefonla, sosyal medyadan yapılan, yüzyüze yapılan anketler var. Tümüne baktığımızda çelişkiler görüyoruz. Oranların farklı olduğunu görüyoruz. Eski seçim kampanyalarının havası yok. En ideali, meydanların dili ne söylüyor. Bu insanlar niye gelsin ya meydanlara? Geliyorlarsa ya size inanıyor, geliyorlardır. Şikayetleri de vardır. 1 milyon 600 bin kişi geliyorsa Cumhur İttifakı liderlerini seviyor onun için geliyordur. Adaylarımızı belirlerken yüzde 100 isabet etmemiş de olabiliriz. Adaylarımızı belirlemede bu zamana kadarki yanlışlar ortada, onları ortaya koymuşuz. Bu yanlışları minimize edip, çok daha vasıflı adayları adayımız olarak gösterdik, onlarla seçimlere giriyoruz.

Meydanlar bambaşka. Heyecan, coşku gayet güzel. Bunun en güzel göstergesi İstanbul tabi ki. Ben de tabi ki İstanbullu olmam hasebiyle, İstanbul'da ne nedir bunu biraz bilirim. Bu konuda da şuandaki gidişi hamdolsun kokluyorum. Bugün bütünüyle, yerel yönetime yönelik açıklamalarım oldu. Bu açıklamalarım adayımız Binali Bey'in de dokunacağı, açıklamış olduğu yerel yönetimle ilgili yol haritasını içeren de yol haritasıydı. Bugüne kadar yapılanlar, yapılmış olanlar ve yapılacak olan bilgilerdir. Bunları biz de açıklamış olduk. Fakat 1 milyon 600 bin insanın hiç dağılmadan alanda durması umutlarımızı yeşertti. Alana gelenlerin heyecanı gayet iyi.

Son dönemeçte milletimiz ülkemiz tabi bu arada partimiz için, Cumhur İttifakı için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Seçimlerin tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Meydanların dili çok farklı, gittiğim yerlerdeki tepkiler çok güzel.

"MANSUR YAVAŞ VERGİ KAÇAKÇISI"

Aç tavuk kendini darı ambarında sanarmış. Bu arkadaş böyle birisi. Bu arkadaş belediye başkanlığını, yapacak kapasitede birisi değil. Beypazarında yapmış. Beypazarı nere Ankara nere. Bunlarda bu ufuk yok. İki seçimi kaybetmiş, tekrar öne sürüyor. Bay Kemal öyle bir aday koyayım ki yarın beni zor sokmasın düşüncesinde. 4'lü mekanizmayı devreye sokuyorlar, HDP-CHP-İYİ Part-Saadet Partisi.

Biz bu arada MHP ile AK Parti olarak birlikte giriyoruz. Bizim adayımızın gücü, kişiliği onunla mukayese edilmez. Bizim adayımız 5 dönem Kayseri gibi bir büyükşehirde belediye başkanlığı yürüttü, Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptı.

Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var. Şu anda Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durumda geçiyor.

'Bizim sözümüz senet' demekle bu işi savuşturamazsınız. Böyle bir iş yapamazsınız. Sözümüz senet deyip senedi sahte diyen insanı aday yapacaksın.

Benim hakkında 'Man adası' iddiasını yargı çürüttü, Kılıçdaroğlu'nu para cezasına mahkum etti. Gelen para cezasını Şehitler Vakfı'na bağışlayacağız. Mehmet Özhaseki bey ile bu yarışı biz önde kazanacağız.

Bu tür şeyler tepeden tırnağa yalan. Meydana 450 bin insan gelmesi sinyaldir. Bundan daha büyük anket olur mu? En büyük anket pazar günüdür. 450 bin kişi buraya gelmişse bunun geometrik bir çarpanı vardır. Onun mürebbiyesi Bay Kemal. Onun verdiği ders ile çalışıyor. Her şey yalan üzerine. Bunla kimseyi aldatması mümkün değil. Çuval değil ki şöyle büzesin.

