Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Muharrem İnce'ye gönderme

BU AK PARTİLİ OLMAK DEĞİLDİR Aday belirleme sürecinde yaşanan her şey artık geçmişte kalmıştır. Dava adamlığı da siyasette bunu gerektirir. Aksi yönde davranan oLursa zaten bunlar hiçbir zaman AK Partili, dava adamı ve siyasetçi olamamış demektir. Benim istediğim olursa 'eyvallah', olmazsa 'yallah' derseniz bu AK Partili olmak değildir. Liyakatta aranan bellidir, iller vardır ki kısıtlı şartlar içinde adayınızı belirlersiniz. MUHARREM İNCE'YE GÖNDERME

31 Ocak'ta yapacağımız büyük aday tanıtım ve manifesto toplantımıza kadar bu süreci bitirmiş olacağız.

Cumartesi günü Kocaeli'nde pazar günü Sakarya'da aday tanıtım toplantılarımıza devam edeceğiz. Toplantılara bizzat katılacağım. İnşallah 2 hafta içerisinde aday tanıtım toplantılarımızı bitirelim istiyoruz. Artık araziye hep birlikte hakim olmamız gerekecek. Yarından itibaren arkadaşlarımız illere dağılmaya başlıyor. Bazı yerlerde erteleme olabilir. Bunlar kendilerine bildirilecek.

Bütün bunlarla birlikte Türkiye tüm saldırı ve tuzaklara rağmen demokrasinden asla taviz vermemiştir. Demokratik hukuk temel ilkesinin en sağlıklı işlediği durum seçimlerdir. Buna rağmen bazı kesimlerin kendi başarısızlıklarını, seçimleri yürütmekle görevli kurumlarımıza yükleme gayretine her zaman şait olduk. Cumhurbaşkanlığı seçiminde avukat ordusuyla seçim kurumlarımızı tehdit eden bir adayı hala unutmuş değiliz. YSK önünde oturacağız diyenleri unutmuş değiliz. Ne oldu? Nerede oturdunuz? Hala oturuyorsunuz. Ve artık esameleri bile yok.

Mernis'te adres kaydı olmadığı için listelerde yer almayan 375 bin kişi var ki teşkilatlarımıza önemli görevler düşüyor.

24 Haziran seçimlerinden ilçe değiştiren 1.5 milyon seçmen bulunuyor. Bunların 222 binden fazlası bizim üyemiz, onları yakın markaja alacağız.

İLK DEFA OY KULLANACAK 1 MİLYON KİŞİ ÇOK ÖNEMLİ

Bu yıl ilk defa oy kullanacak 1 milyon seçmenin varlığı çok önemli. İlk defa oy kullanacak 1 milyon kişiyi yakın markaja alalım, yanlışa düşmesini engelleyelim.