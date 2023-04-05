Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında net mesaj: Yüksek kira uygulaması yapandan hesap soracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında, Helin Aslan'ın moderatörlüğünde; Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu, Belkıs Kılıçkaya ve Melik Yiğitel'in sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Deprem bölgesinde ortalama yüzde 50'nin üzerinde enkaz kaldırılırdı ve zemin etütleri yapıldı. Köy evleri dediğimiz evlerin bir kısmını inşallah bayrama yetiştirmenin gayreti içindeyiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız "Bu binaya girilmez" dediyse sakın ha, girmeyin. "Eşyalarımı alacağım..." Sakın ha. Girdin, çöktü. Biz bunun hesabını nasıl veririz, veremeyiz. Bizi düşünce riskine sokmayın. Kentsel dönüşüm ile ilgili sözümüz var, zaten sizi tekrar yerlerinize alacağız.

Bizi böyle bir riskin içine atmayın. Üsküdar'da bir cuma namazı çıkışı toplanan vatandaşlara dedim ki "Binaları bir an önce yıkalım, yerine çok daha güzellerini yapıp sizi yerleştirelim..." Kabul edenler oldu etmeyenler oldu, edenlerin binalarını yıkıp yaptık.

Geçenlerde önümü kestiler dediler ki "Başkanım biz yanlış yaptık, evimizin yıkılmasına fırsat vermedik. Ne olur bizimkileri de yıkın." Ben talimatı vereceğim ama tekrar yanlış yapmayın. Biz bu işin önüne geçeceğiz ve size her türlü desteği vereceğiz, söz.

Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız. Bunların üzerine gideceğiz.