HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında net mesaj: Yüksek kira uygulaması yapandan hesap soracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında net mesaj: Yüksek kira uygulaması yapandan hesap soracağız

05.04.2023 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala siyasetçilerin seçim programları yoğunlaşıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgedeki son durumu aktaran Erdoğan, "Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca deprem bölgesindeki enkazın yüzde 50'sinden fazlasının kaldırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında net mesaj: Yüksek kira uygulaması yapandan hesap soracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında, Helin Aslan'ın moderatörlüğünde; Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu, Belkıs Kılıçkaya ve Melik Yiğitel'in sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Deprem bölgesinde ortalama yüzde 50'nin üzerinde enkaz kaldırılırdı ve zemin etütleri yapıldı. Köy evleri dediğimiz evlerin bir kısmını inşallah bayrama yetiştirmenin gayreti içindeyiz.

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız "Bu binaya girilmez" dediyse sakın ha, girmeyin. "Eşyalarımı alacağım..." Sakın ha. Girdin, çöktü. Biz bunun hesabını nasıl veririz, veremeyiz. Bizi düşünce riskine sokmayın. Kentsel dönüşüm ile ilgili sözümüz var, zaten sizi tekrar yerlerinize alacağız.

  • Bizi böyle bir riskin içine atmayın. Üsküdar'da bir cuma namazı çıkışı toplanan vatandaşlara dedim ki "Binaları bir an önce yıkalım, yerine çok daha güzellerini yapıp sizi yerleştirelim..." Kabul edenler oldu etmeyenler oldu, edenlerin binalarını yıkıp yaptık.

  • Geçenlerde önümü kestiler dediler ki "Başkanım biz yanlış yaptık, evimizin yıkılmasına fırsat vermedik. Ne olur bizimkileri de yıkın." Ben talimatı vereceğim ama tekrar yanlış yapmayın. Biz bu işin önüne geçeceğiz ve size her türlü desteği vereceğiz, söz.

  • Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız. Bunların üzerine gideceğiz.

TOKİ STANDARTLARINDA KONUTLAR

  • Bu o bölgelerdeki belediyelerin birinci derecede sorumluluğunda. Seçimi atlatalım, bundan sonraki dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda yeni yasal düzenlemelerle, yerel yönetimlerle merkezi yönetimin bir görev dağılımına gitmesi şart.

  • Gitmedikten sonra yerel yönetimlerde farklı yaklaşımlar meydana geliyor. Mimar ve Mühendisler Odasında da atacağımız adımlar var. Ellerindeki yetkiler olumsuz şekilde kullanıldı. Ona da fırsat vermek istemiyoruz. Bu tür yanlışlıklara fırsat verilmemeli. Hafif malzemelerle birlikte bu inşaatlarda TOKİ projelerinde uyguladığımızı uygular hem hızla netice almak, hem de bu inşaatlarımızı bitirmek bizi çok daha rahatlatacaktır.

  • (Kılıçdaroğlu'na) Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede gözü olmaz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O bölge için sağanak uyarısı: Kuvvetli olacak!O bölge için sağanak uyarısı: Kuvvetli olacak!
Biden'dan Türkiye'ye çağrı: İsveç dört gözle bekliyor Biden'dan Türkiye'ye çağrı: İsveç dört gözle bekliyor
O illerde eş zamanlı operasyon! Banka hesaplarında milyarlarca liralık...O illerde eş zamanlı operasyon! Banka hesaplarında milyarlarca liralık...
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı erdoğan

En Çok Okunan Haberler

U19 Kadın Milli Futbol Takımı, 4-0 kazandığı Andorra maçını 3-0 hükmen kaybetti!

U19 Kadın Milli Futbol Takımı, 4-0 kazandığı Andorra maçını 3-0 hükmen kaybetti!

İfadesinde yasak ilişkiyi kabul etti, her şeyi anlattı

İfadesinde yasak ilişkiyi kabul etti, her şeyi anlattı

Maaş ve bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu: 9.500 TL ödeme

Maaş ve bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu: 9.500 TL ödeme

39 gün kala son seçim anketi! Memleket Partisi'nin oy oranı...

39 gün kala son seçim anketi! Memleket Partisi'nin oy oranı...

Deprem sonrası akılalmaz olay! "Nasıl bir vicdan var, nasıl bir insanlık var”

Deprem sonrası akılalmaz olay! "Nasıl bir vicdan var, nasıl bir insanlık var”

Türkiye'yi sarsan vahşette yeni detay!

Türkiye'yi sarsan vahşette yeni detay!

İlginizi Çekebilir

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.