Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında net mesaj: Yüksek kira uygulaması yapandan hesap soracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında, Helin Aslan'ın moderatörlüğünde; Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu, Belkıs Kılıçkaya ve Melik Yiğitel'in sorularını yanıtlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Deprem bölgesinde ortalama yüzde 50'nin üzerinde enkaz kaldırılırdı ve zemin etütleri yapıldı. Köy evleri dediğimiz evlerin bir kısmını inşallah bayrama yetiştirmenin gayreti içindeyiz.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız "Bu binaya girilmez" dediyse sakın ha, girmeyin. "Eşyalarımı alacağım..." Sakın ha. Girdin, çöktü. Biz bunun hesabını nasıl veririz, veremeyiz. Bizi düşünce riskine sokmayın. Kentsel dönüşüm ile ilgili sözümüz var, zaten sizi tekrar yerlerinize alacağız.
Bizi böyle bir riskin içine atmayın. Üsküdar'da bir cuma namazı çıkışı toplanan vatandaşlara dedim ki "Binaları bir an önce yıkalım, yerine çok daha güzellerini yapıp sizi yerleştirelim..." Kabul edenler oldu etmeyenler oldu, edenlerin binalarını yıkıp yaptık.
Geçenlerde önümü kestiler dediler ki "Başkanım biz yanlış yaptık, evimizin yıkılmasına fırsat vermedik. Ne olur bizimkileri de yıkın." Ben talimatı vereceğim ama tekrar yanlış yapmayın. Biz bu işin önüne geçeceğiz ve size her türlü desteği vereceğiz, söz.
Bu o bölgelerdeki belediyelerin birinci derecede sorumluluğunda. Seçimi atlatalım, bundan sonraki dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda yeni yasal düzenlemelerle, yerel yönetimlerle merkezi yönetimin bir görev dağılımına gitmesi şart.
Gitmedikten sonra yerel yönetimlerde farklı yaklaşımlar meydana geliyor. Mimar ve Mühendisler Odasında da atacağımız adımlar var. Ellerindeki yetkiler olumsuz şekilde kullanıldı. Ona da fırsat vermek istemiyoruz. Bu tür yanlışlıklara fırsat verilmemeli. Hafif malzemelerle birlikte bu inşaatlarda TOKİ projelerinde uyguladığımızı uygular hem hızla netice almak, hem de bu inşaatlarımızı bitirmek bizi çok daha rahatlatacaktır.