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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 21:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak canlı yayında soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Teşekkür ediyorum. Düzce ile başladık bugün. Ardından Bolu, sonra Uşak. İyi bir program olacağına inanıyorum.

25 yıldır milletimizle birlikte yürüyoruz. Önümüze gelen tüm engelleri aştık. Engeller karşısında da tıkanmadık. Yolumuza devam ettik.

(Ekrana getirilen videoya ilişkin) Yerel hizmetler noktasında 'Kimse bize özel çıkarı için gelmesin.' dedik.

Ben tamamiyle bu ülkede 82 milyonun Cumhrubaşkanıyım. Bay Kemal bunu anlamıyor, hazmedemiyor. Yeni yönetim sistemiyle bu iş artık bu şekilde tescillenmiş.

Ayrıntılar geliyor...

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