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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

01.02.2023 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevaplayarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevaplıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Biz bugüne kadar eserlerimizle sürekli bir gayretin içindeyiz. Eğer siz eserlerinizle halkın karşısında değilseniz halk size değer vermez.

  • Bizim yaptıklarımızı halk 20 yıldır görüyor. Halk bunları eser olarak görüyor. Marmaray’ı görüyor, Avrasya Tüneli’ni görüyor. Bunları benim halkım bugüne kadar görmedi. Ama bunları bizimle yaşadı, gördü. Bunları yaptırmamak için ellerinden geleni yaptılar ama engel olamadılar.

  • Türkiye Yüzyılı dediğimiz bir vizyon meselesidir. Biz bu vizyonla çok daha ileri adımlar atacağız. Biz milletimizle beraber yeni zaferlere inşallah ulaşacağız. Yaptığımız yatırımlarla küresel güç olmaya adım attık.

  • Türkiye Yüzyılı, Türkiye’nin dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağı dönemin adıdır. İnanıyorum ki milletim yine AK Parti diyecek yine Cumhur ittifakı diyecek.

Ayrıntılar geliyor...

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