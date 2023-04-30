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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sağlık durumunuz nasıl?' sorusuna yanıt verdi: Ara vermeden yola devam ettik

30.04.2023 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine 13 gün kala liderlerin programları devam ediyor. Son olarak Ankara mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez de katıldığı bir televizyon programında yurt dışındaki Türk vatandaşlarına seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin olarak da açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamaları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sağlık durumunuz nasıl?' sorusuna yanıt verdi: Ara vermeden yola devam ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Türk, ATV, Euro D, Euro Star ve Avrupa 7 ortak yayınında, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına sesleniyor.

"DURMADAN, ARA VERMEDEN YOLA DEVAM ETTİK"

Erdoğan, ilk olarak sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Gayet iyiyim. Zaten o günden sonra biliyorsunuz ben yine meydanlarda önemli programlar yaptım. Bunların en önemlisi de Ankara oldu. Ankara programını yaptık, ara vermedik. Bu arada bir Manisa programı da oldu. Durmadan, ara vermeden yola devam ettik. Oralar bizim enerji kaynağımız oluyor."

"ÖZEL GÜVENLİKLİ BÖLMELERDE MUHAFAZA EDİLİYOR"

Yurt dışında kullanılan oylara ilişkin seçim güvenliği prosedürlerini anlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Oy kullanma süreci sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. Türkiye'de oy ve sandık güvenliği konusunda ne yapılıyorsa yurt dışında da bunun aynısını, hatta çok daha fazlasını yapıyoruz. Her sandıkta kullanılan oylar, her gün sandık kurulu üyeleri gözetiminde çuvallara konup mühürleniyor, sonra konsolosluklarımza getiriliyor. Burada özel güvenlikli bölmelerde muhafaza ediliyor. Bu odaların kapılarında 6 ayrı kilit bulunuyor. Bu kilitlerin her biri kamu kurumlarının ve siyasi partilerinin temsilcilerine ait. Hepsi aynı anda orada olmadan kapılar açılmıyor. Oy verme süresi bittikten sonra ağzı mühürlü olarak gelen oy torbaları, Ankara'da seçim kurulunun denetimi altında sandık kurullarında açılacak. Türkiye'de yapılan seçimlerde olduğu gibi sayım ve dökümü yapılacak, ardından sonuçlar tutanak altına alınacak."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Gurbetçileri yıllarca kimse önemsemedi. Biz teknolojik imkanları kullanarak gurbetçilerimizin oy kullanmasını sağladık. Son 21 yılda daha önce hayal dahi edilemeyen birçok adım attık. Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın araçlarını sınırlar içerisinde kullanabilme sürelerini iki yıla çıkardık.

  • Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

  • Azerbaycan '1000 kalıcı konut yapmak istiyorum' dedi. Dün de onun temellerini attık. Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımız yardıma koştular. Biz bu yapılanları asla unutmayacağız. Yaralarımızı da beraberce saracağız.

  • AFAD'ımız Kızılay'ımız bu süre içinde yoğun bir çalışma içinde oldular. Arama kurtarma ekipleri ile çok iyi bir diyaloğun içinde oldular. Tabi ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifa diliyorum.

  • 14 tane köy evini sahiplerine teslim ettik. Bizim için önemli olan süratle buralarda kalıcı konutların yapılması.

  • Hatay'da demir çelikten bir hastane yapımı var. Bunları da 3-6 ay arasında bu hastaneleri de bitirerek insanımıza kazandıracağız.

  • Türkiye'nin gücü arttıkça vatandaşımızın itibarı da artıyor. Vatandaşlarımdan ellerindeki gücü en iyi şekilde kullanmalarını istirham ediyorum. 14 Mayıs bu bakımdan büyük önem arz ediyor.
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