Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sağlık durumunuz nasıl?' sorusuna yanıt verdi: Ara vermeden yola devam ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Türk, ATV, Euro D, Euro Star ve Avrupa 7 ortak yayınında, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına sesleniyor.

"DURMADAN, ARA VERMEDEN YOLA DEVAM ETTİK"

Erdoğan, ilk olarak sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Gayet iyiyim. Zaten o günden sonra biliyorsunuz ben yine meydanlarda önemli programlar yaptım. Bunların en önemlisi de Ankara oldu. Ankara programını yaptık, ara vermedik. Bu arada bir Manisa programı da oldu. Durmadan, ara vermeden yola devam ettik. Oralar bizim enerji kaynağımız oluyor."

"ÖZEL GÜVENLİKLİ BÖLMELERDE MUHAFAZA EDİLİYOR"

Yurt dışında kullanılan oylara ilişkin seçim güvenliği prosedürlerini anlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Oy kullanma süreci sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. Türkiye'de oy ve sandık güvenliği konusunda ne yapılıyorsa yurt dışında da bunun aynısını, hatta çok daha fazlasını yapıyoruz. Her sandıkta kullanılan oylar, her gün sandık kurulu üyeleri gözetiminde çuvallara konup mühürleniyor, sonra konsolosluklarımza getiriliyor. Burada özel güvenlikli bölmelerde muhafaza ediliyor. Bu odaların kapılarında 6 ayrı kilit bulunuyor. Bu kilitlerin her biri kamu kurumlarının ve siyasi partilerinin temsilcilerine ait. Hepsi aynı anda orada olmadan kapılar açılmıyor. Oy verme süresi bittikten sonra ağzı mühürlü olarak gelen oy torbaları, Ankara'da seçim kurulunun denetimi altında sandık kurullarında açılacak. Türkiye'de yapılan seçimlerde olduğu gibi sayım ve dökümü yapılacak, ardından sonuçlar tutanak altına alınacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gurbetçileri yıllarca kimse önemsemedi. Biz teknolojik imkanları kullanarak gurbetçilerimizin oy kullanmasını sağladık. Son 21 yılda daha önce hayal dahi edilemeyen birçok adım attık. Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın araçlarını sınırlar içerisinde kullanabilme sürelerini iki yıla çıkardık.

Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum.

