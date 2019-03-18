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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar! Çarpıcı Ayasofya açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 18.03.2019 22:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında "Ayasofya açılsın" şeklindeki çağrılara yanıt verdi. Erdoğan "Bu bir tahriktir, bu oyunlara gelmeyelim' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar! Çarpıcı Ayasofya açıklaması

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Yeni Zelanda'dan, 16 bin 500 kilometreden bunlar Çanakkale'ye niye geldi? Avustralya niye geldi? Kanadası, Amerikası buraya niye geldiler? Biz o zamanın şartları içinde, bunlar dünyanın en güçlü ordularına sahip oldukları halde, biz Seyit Onbaşı'nın o topuyla, o mermisiyle orada onları Çanakkale'nin sularına gömdük. Bu tabii bir şeyi gösteriyordu, her şey teknoloji değildi. Her şey imkanlarla olmuyordu. Ama bir de nusret-i ilahi vardı. Meşhur 15'liler hikayesi. 15 yaşındaki çocuklar, Çanakkale'de bu savaşa katılıyor. O kadar askerden yoksun bir dönemdeyiz. Rabb'im orada nusreti veriyor ve Çanakkale'den bizler zaferle çıkıyoruz.

Yeni Zelanda'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristin Ayasofya'ya minareyi yakıştıramadığını ifade eden Erdoğan, "Senin dedelerin bu işi ne kadar kudretle yapabildiyseler, sen onların seviyesine bile çıkamazsın. Terbiyesiz, önce haddini bileceksin. Sen daha bu milleti tanımamışsın. Geldi bu adam burada 3 gün tur attı. Çevreyi dolaştı." dedi.

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI TALEBİ

Orada mesela bir sergi yapıldı, orada Kur'an tilaveti de yaptık. Belli bir bölümünde şu anda namaz da kılınıyor. Bunları da aşmak bizim için sorun değil aşarız ama getirisi, götürüsü nedir? Bunu da burada açıklamam doğru olmaz. Bunun bir götürüsü var. O, bizim için faturası çok daha ağırdır. Unutmayalım dünyanın çok çeşit ülkelerinde bizim binlerce camimiz var. Acaba bunu söyleyenler, bu camilerin başına ne gelir, bunu düşünüyor mu?

HOLLANDA SALDIRISI

Hollanda'daki saldırının terör saldırısı mı yoksa şahsi mesele mi olduğu araştırılıyor.

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