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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi

01.02.2021 20:27 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Türkiye'nin yeni bir anayasayı çalışmasının vakti gelmiştir. Öyle terör örgütüyle iltisakların gölgesinde yürütülebilecek bir iş değildir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Kapsamlı bir çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız. Yasamanın alanı ile ilgili konularla ilgili Meclis, idari alanda Cumhurbaşkanlığımızda gereken müşahhas adımları atmaya başlayacağız. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim Anayasa'nın ruhuna dercedilen darbe ve vesayet izini silmek mümkün olmuyor. Daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Meclis'te sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerden eşit temsilcileri ile başlatılan çalışmalar CHP'nin süreci tıkaması ile maalesef neticeye ulaşamamıştır.

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"YENİ BİR ANAYASA ÇALIŞMASININ VAKTİ GELMİŞTİR"

Türkiye'nin yeni bir anayasayı çalışmasının vakti gelmiştir. Öyle terör örgütüyle iltisakların gölgesinde yürütülebilecek bir iş değildir. Milletin göz önünde ve onun temsilcilerin tamamın katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin mutlaka milletin takdirine sunulması gerekmektedir.

Önümüzdeki yeni dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz."

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