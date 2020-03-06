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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cemaate koronavirüs uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 15:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası cemaate seslenerek koronavirüs ile ilgili olarak "Malum dünyada bir koronavirüs salgını var. Bu salgın nedeniyle öpüşme, tokalaşma çok önemli bir münasebettir. Bu aralar bu sarılmaları, öpüşmeleri erteleyelim'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cemaate koronavirüs uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti.

'TEMENNİMİZ ATEŞKESİN DEVAM ETMESİ'

Erdoğan, burada cuma namazının ardından camiden cemaate seslenerek, “Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Gazilerimize Rabbimden, Allah'tan şifa niyaz ediyoruz. Üç ayların içindeyiz. Rabbim tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Rabbim Ramazan'a da aynı dualarla kavuşmamızı nasip etsin. Bir taraftan Barış Pınarı, bir taraftan İdlib'de bir yandan da Libya'da şehitlerimiz oldu. Şöyle en sonunda masaya oturduk. Gece yarısı ateşkes ilanında anlaştık. Temennimiz odur ki bu sürer ve Müslümanın Müslümanla savaş yapması biter. Hepsinden öte bu süreçte duaların kabulüyle buraya vardık. Ayın 15'den itibaren bu olayın detayları konuşulacak" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜS UYARISI

"Şu Çamlıca Camii gerçekten bu asrın en önemli bir mührü" diyen Erdoğan, "Bunun arkasından da inşallah Levent'te başlayan bir camimiz var. Öyle zannediyorum ki 2-3 yılda bitecek. 20 bin kişi alacak bir cami Levent'te, Büyükdere Caddesi'nde yapılıyor. Orayı da süratle bitirip memleketimize, tüm Müslümanların hizmetine sunacağız. Malum dünyada bir Corona Virüs salgını var. Bu salgın nedeniyle öpüşme, tokalaşma çok önemli bir münasebettir. Bu aralar bu sarılmaları, öpüşmeleri erteleyelim. Bunu da ben sizden istirham etmiş olayım. Bir şeyi yapalım derken diğerini kaybetmeyelim. Önemli olan gönlümüzden, kalbimizden geçendir" dedi.

Kaynak: DHA

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koronavirüs Cumhurbaşkanı Erdoğan

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