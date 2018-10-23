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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı'nın ailesine telefon

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 17:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla aradığı Cemal Kaşıkçı'nın ailesine taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı'nın ailesine telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı ailesine taziye dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı ailesini bugün telefonla aradı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu olayın takipçisi olacaklarını ve cinayetin aydınlatılması için gereken her şeyin yapılacağını vurguladı.

Gazetecinin oğlu Abdullah Kaşıkçı ve aile bireyleri ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhuma Allah’tan rahmet, geride kalan ailesine de sabır ve metanet dilediği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Cemal Kaşıkçı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
cemal kasıkcının cesedının parcası kılının teki ıcın ulkeyı ayağa kaldıranlar MUHSIN YAZICIOĞLU için neden kılını kıpırdatmadı (hâlâ mechul)
şehit var kaç tane lkaşıkçı haberi var
hayret .... adam öldükten taaa 10 gün sonra konsolosluğa anca girdin.konsolos uçağa bindi gitti sen izin verdin.şimdi kurmaca oyunun senaryosunu oynuyorsun.birde başsağlığı diliyorsun.
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