Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'CHP içindeki çete' ifadesiyle ilgili açıklama

Muharrem İnce "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili geçtiğimiz pazar günü açıklama yaptı. İnce açıklamalarında bu olayın CHP Genel Merkezi'nde kurgulandığını iddia ederek 'CHP içindeki çete' ifadesiyle dikkatleri başka bir noktaya çekmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnce'nin 'CHP içindeki çete' ifadesiyle ilgili olarak "Yatta bir araya gelenler şimdi orada olmadıklarını söylüyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Ülkemizin gelecek asrını belirleyecek adımlar atıyoruz. Şayet eski Türkiye'de olduğu gibi kendi kabuğumuza çekilip küçük hesaplarla uğraşıyor olsaydık bunları konuşuyor olmazdık. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin güvenine layık işler yapmalıyız.

Partimizde sadece görev değişikliği olur. Görüldüğü gibi bizim gündemimiz bizim milletimize daha iyi nasıl hizmet edebileceğimizdir.

Dün Katar'dan dönerken, basın mensupları sordu, 'Şizofrenik vakalar caddelerde değil, parlamentoda da var' dedim. Önce bunları temizlemek lazım. Bu şizofrenik vakalardan parlamentomuzu temizleyemezsek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu parlamentosuna yazık olur. 'Köşelerinizde bunları yazmanız lazım' dedim. Başörtülü hanımlara had bildirmeye kalkanlar ortaya çıkmaya başladı. Onlar gözaltına alınabiliyor, bunlar ise dokunulmazlık zırhına sarılıyor. Dokunulmazlık zırhı olmazsa gidecekleri yerler bellidir. Hukuk sınırları içinde hesabı sorulmuştur. Özür falan geçiştirme, yüreğin varsa 'Benim dokunulmazlığımı kaldırın, hukukta mücadelemizi verelim' desin. Eskiden gelme alışkanlıkları var. CHP yöneticilerinin bu tavrı, 28 Şubat zihniyetinden bir milim öteye geçemediğinin işaretidir.