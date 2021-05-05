Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında dava

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Erdoğan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım. Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğdu'nun açıklamaları gündem yaratırken hükümet ve AK Parti tarafından peş peşe tepkiler gelmişti.

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