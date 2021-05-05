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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında dava

05.05.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında dava

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Erdoğan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım. Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğdu'nun açıklamaları gündem yaratırken hükümet ve AK Parti tarafından peş peşe tepkiler gelmişti.

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