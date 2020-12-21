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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e dava

21.12.2020 11:11 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e dava

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

CHP Meclis Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Meclis'te yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın muhalefete yönelik "beşinci kol" ifadesine tepki göstererek "beşinci kol" terimini ilk kullanan kişinin İspanya diktatörü Franco olduğuna işaret etmiş ve Erdoğan'ı "Franco özentisi diktatör bozuntusu" diye eleştirmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' demek 5. kol faaliyetidir" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI'NDAN DAVA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine “diktatör” diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında 250 Bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

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