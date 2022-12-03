Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin vizyon toplantısına ilk tepki: İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programları çerçevesinde Şanlıurfa bazı açılışlara ve AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Bugün öğle saatlerinde de CHP'nin uzun süredir beklenen 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' gerçekleştirildi. Toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ekonomi programlarını ve kurmaylarını tanıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin vizyon toplantısına Şanlıurfa'dan tepki gösterdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve projelerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İktidara giden yolu benim dili dualı Urfalı kardeşlerimin yerine Londra'da arayanlar bu şehrin temsil ettiği manayı anlayamaz. Türkiye'nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz. Kasetle getirildikleri koltukları korumak için her yolu mübah görenler Urfa'nın mücadele ruhunu kavrayamaz. Ülkesini yabancılara şikayet edenler vatan sevgisini yüreğinde hissedebilir mi?" ifadelerini kullandı.

CHP'NİN YENİ VİZYONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'nda kurmaylarını tanıtıp CHP'nin yeni vizyonunu açıkladı. Programda ekonomi başta olmak üzere yeni projeler tanıtıldı. Kapanış konuşmasında sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, 5 dönüşüm maddesini tek tek açıklayarak, "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.



