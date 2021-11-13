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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul tepkisi: Cehalettir

13.11.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de yaptığı açıklamada, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu, büyükelçilere yazdığı 'Kanal İstanbul' mektubu üzerinden eleştirerek, "İhaleye girecek ülkeleri tehdit etmek cehalettir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul tepkisi: Cehalettir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde yaptığı konuşmada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete açacağız.

Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle Çanakkale Boğazı geçiş trafiği hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecektir.

Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor.

Artık 3 kıtadaki tüm kara, deniz, demir, hava yollarının ülkemizden ve elbette boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme giriyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN BÜYÜKELÇİLERE MEKTUBU

Sevgili milletime sesleniyorum. İkide bir ana muhalefet özellikle dünyaya seslenerek, büyükelçileri toplayarak, "Sakın Kanal İstanbul'a girmeyin, paralarını alamazlar" diyor. Devletlerde süreklilik esastır. Zaten bunların iktidar yüzü görmeye imkanları olmayacak. Milletim onlara böyle bir fırsatı vermez. Bu muhalefetin bir defa 2023'te iktidarı almak gibi imkanları da olmayacak. Dünyayı bu şekilde tehdit etmek, devletlerin sürekliliğini bir kenara koyarak paranızı alamazsınız gibi bir yaklaşıma girmeleri, bunların devlet yönetimine ne kadar cahil olduklarının ifadesidir. Bunların şu anda başkanlığını elinde bulundurdukları belediyelerde ne yapıyorlar, bir kere bunlara bakın. Ucuz su, elektrik sözleri, hangisini tuttular. Altyapı ile ilgili ne yaptılar?

Muhalefetin Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeleri tehdit etmesi cehalettir.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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