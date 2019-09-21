Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), beşinci gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'i ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl 2500 finalistimizle etkinliğimiz gerçekleşmişti. Bu yıl da 10 bin finalist ve 122 ülke katılımcısıyla TEKNOFEST rekor kırdı. Bu etkinliğin ülkemizin en önemli markalarından biri olacağını düşünüyorum.
Bilim insanlarımızı davet etmiştim. İlk günden itibaren müthiş bir talep oldu. Dünyanın her yerinden akademisyenler Türkiye'de çalışmak istiyoruz diye bize başvuru yapıyor. Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Araştırma programımıza önümüzdeki yılda devam edeceğimizi müjdelemek isterim.
Yeni büyüme hikayemizi yazacak ve gençlerimize daha nitelikli iş imkanları oluşturacağız. Bugün buradaki her etkinliği milli teknoloji hamlemizin yeni bir ayak sesi olarak görüyorum. Burada her bir evladımız geleceğimize yakılmış birer ışık olacaktır. Önümüzdeki yıl çok daha coşkulu bir festivale şahit olacağımıza ben yürekten inanıyorum.
Salı gününden beri gelenlerin sayısı 500 bini aşmış durumda. Yarın artık hedef 1 milyona ulaşmaktır. Artık biz kendimize yeteceğiz, buna alışacağız. Her şey hayal ile başlar. Hayal ile inanç birleştiğinde ortaya başarı çıkar. Bize kesinlikle 3-5 beden küçük gelen gömlekle yaşamamızı istediler.
Merhum Cem Karaca'nın de dediği gibi:
Gönlüme bir ateş düştü yanar ha yanar yanar
Ümit gönlümün ekmeği umar ha umar umar
Elleri ak yumuk yumuk ojeli tırnakları
Nerelere gizlesin şu avucum nasırları
Otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye
Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye
Ayağında uzun etek dalga dalga saçları
Ustam seslendi uzaktan oğlum al takımları
Ustama dedim ki bugün giymeyim tulumları
Arkası puslu aynamda taradım saçlarımı
Gelecekti bugün geri arabayı almaya
O romandaki hayali belki gerçek yapmaya
Bize yıllarca tulum giydirdiler. Mahkum edilmek istediğimiz geri kalmışlık zincirlerini birer birer kırdık. Kardeşliğimizin yanında ekonomimize de hedef aldılar. Biz milletimizle tüm saldırıları boşa çıkardık. Ve bugün Türkiye tüm saldırılara rağmen dimdik ayaktayız. Türkiye, eğitimden sağlığa her alanda güçlü alt yapıya sahip.
"DİYARBAKIR'DA EVLATLARI DAĞA KAÇIRILAN ANALAR DİMDİK DURUYOR"
Bugün Diyarbakır'da evladı kaçırılan analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Onların da ruh köklerinde bir dinamizm var ölümden korkmuyorlar üzerine üzerine gidiyorlar. Evlatlarımız gelene kadar da buradan ayrılmayacağız diyorlar. Şimdi buradan ben Kandil'e de sesleniyorum; terör örgütlerinin içinde yanında, arkasında olan ve siyasi destek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede katil aranıyorsa bunun adresini sormaya gerek yok bunlar biliniyor. Bunlar parlamentoya kadar sızmış olanlar ve kimseyi aldatamazsınız. Sokağa insanları çağırıp Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor, unutmayacaktır da. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız.
AMERİKA ZİYARETİ
Bugün BM Genel Kurulu için ABD'ye hareket ediyoruz. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmelere dair ne düşünüyorsak tüm devletlerin temsilcileri önünde açıkça ifade edeceğiz. Bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler beyhude bir işle uğraştığını bilmelidir..