Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), beşinci gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'i ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl 2500 finalistimizle etkinliğimiz gerçekleşmişti. Bu yıl da 10 bin finalist ve 122 ülke katılımcısıyla TEKNOFEST rekor kırdı. Bu etkinliğin ülkemizin en önemli markalarından biri olacağını düşünüyorum.

Bilim insanlarımızı davet etmiştim. İlk günden itibaren müthiş bir talep oldu. Dünyanın her yerinden akademisyenler Türkiye'de çalışmak istiyoruz diye bize başvuru yapıyor. Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Araştırma programımıza önümüzdeki yılda devam edeceğimizi müjdelemek isterim.

Yeni büyüme hikayemizi yazacak ve gençlerimize daha nitelikli iş imkanları oluşturacağız. Bugün buradaki her etkinliği milli teknoloji hamlemizin yeni bir ayak sesi olarak görüyorum. Burada her bir evladımız geleceğimize yakılmış birer ışık olacaktır. Önümüzdeki yıl çok daha coşkulu bir festivale şahit olacağımıza ben yürekten inanıyorum.